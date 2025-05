Dokázali byste telefonovat několik dnů v kuse? Tito lidé mají rekord

Mnoho lidí považuje dlouhé hovory za nepříjemné, přesto existují tací, kteří telefonují celé dny a tím posouvají hranice lidské výdrže.

Nejdelší telefonáty na světě jsou noční můrou pro většinu lidí

Většina populace obvykle volá pouze po dobu pár minut a pak tu jsou tací, kteří dokážou telefonovat i několik hodin, což už je pro mnoho lidí nekomfortní. Jenže telefonáty nemusí trvat pouze několik minut, nanejvýš hodin. Není totiž vůbec neobvyklé, že někteří volají rovnou několik dnů v kuse.

O jeden z nejdelších hovorů na světě se postarali studenti univerzity Harvard. Ačkoliv rekord vytvořili, vůbec to nebyl jejich cíl. Experiment byl přístupný publiku a přihlížející mohli účastníkům zadávat různé úkoly, jako je malba portrétů nebo polévání vodou. Celou dobu pokusu museli studenti telefonovat a nesmělo být ticho více než 10 sekund.

Eric R. Brewster a Avery A. Leonard sice celou dobu telefonovali, ale přitom seděli fyzicky vedle sebe ve stejné místnosti. Cílem pokusu bylo otestovat duševní a fyzické limity člověka, a nakonec spolu vydrželi telefonovat 46 hodin a 12 minut bez jakékoliv další přestávky nebo spánku. Experiment se odehrál v roce 2012.

Volání na iPhonu | foto: Screen Rant

Jaké jsou dva nejdelší telefonáty na světě?

Zatím jsme si představili pouze třetí nejdelší hovor na světě a existují ještě dva, které ho s přehledem překonávají. Na druhém místě je hovor s délkou 51 hodin a uskutečnil ho Sunil Prabhakar během telefonátu s kardiologem. O obsahu samotného hovoru moc nevíme, ale hovoru se účastnilo bez zavěšení několik lidí, takže šlo nejspíše o naléhavou zdravotní situaci. Telefonát se odehrál v roce 2009 v Indii a cílem nebylo vytvořit rekord.

Nejdelší hovor na světě byl na rozdíl od těch předchozích uskutečněn cíleně za účelem dosažení rekordu a konal se v Lotyšsku v roce 2012. Organizovaly ho společnosti Tele2 Communications and SponsorKing a šlo o akci, kdy spolu dva týmy po dvojicích mluvily v kuse více než dva dny, konkrétně 56 hodin a 4 minuty.

Jde tak o Guinnessův světový rekord v délce nepřetržitého hovoru. Bohužel na oficiálních stránkách Guinnessovy knihy rekordů momentálně nejde dohledat, jelikož stránka, kde byl rekord dříve zaznamenán, už není aktivní a není jasné proč. V budoucnu se určitě objeví další vyzyvatelé, kteří pokoří i hranici 60 hodin, protože všechny se uskutečnily před více než 10 lety.

Překonání rekordů komplikuje výdrž baterie telefonů

Telefonní hovor v délce přes dva dny by na jedno nabití nezvládl téměř žádný smartphone, protože by se zkrátka dříve vybil, takže všichni pokořitelé Guinnessových rekordů v délce hovoru museli mít po ruce powerbanku nebo adaptér do sítě. Další komplikací může být krátkodobý výpadek sítě, což by hovor ukončilo a rekord by byl neplatný.