Disney+ přináší novinky: Futurama, Elio, ale i zajímavé dokumenty (7. díl)

Tomáš Rajnoch
Disney+ na TV | Zdroj: AirBeamTV

Svou již tak nabitou knihovnu Disney+ obohatí i v následujících dnech. Jaké novinky by vám neměly uniknout a co rozhodně stojí za to?

Ztraceni v džungli (2024)

Ztraceni v džungli je dokumentární snímek, jenž sleduje čtyři sourozence po pádu letadla v kolumbijském deštném pralese. V tomto strhujícím dokumentu děti poprvé promlouvají o událostech, které je navždy změnily. Jak se jim podařilo přežít a jaké bylo čekání na pomoc, u které nebylo jisté, že skutečně dorazí?

  • Datum premiéry: 13.9. 2025

Vetřelec: Země (2025)

Disney+ si pro své sledující připravilo ambiciózní osmidílný seriál Vetřelec: Země, jenž se pomalu chýlí ke konci. Následující týden čeká diváky předposlední díl, ve kterém se opět dočkáme spousty akce ale i překvapení.

Hlavní hrdinkou je žena jménem Wendy, která se svou vojenskou posádkou ztroskotá na planetě Zemi v blízké budoucnosti. Když se planetu rozhodnou prozkoumat, narazí na něco krvelačného, co touží po jejich krvi a přežít nebude jednoduché.

  • Datum premiéry: 16.9. 2025

Futurama (2025)

Animované seriály nejsou určené jen pro děti, což jasně dokazuje dnes již kultovní Futurama. Na Disney+ aktuálně míří již 13. série, ve které se vrátíme na Zemi v daleké budoucnosti, kde již není nic takové, jak známe dnes. Setkáme se opět s oblíbenými hrdiny v čele s Fryem a Benderem, kteří zažívají všelijaká nebezpečná dobrodružství.

  • Datum premiéry: 16.9. 2025

Elio (2025)

Nejen pro malé diváky si Disney+ připravilo celovečerní animovaní snímek Elio. V tomto filmu se podíváme na to, jak lidstvo celé roky vysílá do vesmíru signály, aby nalezlo mimozemšťany. Dlouhá léta jsou bez úspěchu, když v tom se najednou z vesmíru objeví odpověď.

Hlavním hrdinou je poté malý chlapec Elio, jenž je tak trochu podivín a je posedlý mimozemšťany. Nedopatřením se ale Elio dostane na kosmickou loď, kde jej zástupci jiných ras považují za velvyslance Země. Elio se musí vypořádat s touto obrovskou zodpovědností a zároveň objevuje, kým vlastně je.

  • Datum premiéry: 17.9. 2025

Velký potenciál (2025)

S druhou sérií se na Disney+ vrací seriál Velký potenciál. Hlavní hrdinkou je svobodná matka s výjimečným intelektem. Ta ma nevídané nadání pro řešení zločinů. To ji přivede do neobvyklého partnerství s elitním detektivem a společně začnou řešit ty nejzapeklitější případy. Nová série nabídne rovnou 13 epizod.

  • Datum premiéry: 17.9. 2025

Delfíni zblízka s Bertiem Gregorym (2025)

National Geographic si pro Disney+ připravilo dokumentární snímek Delfíni zblízka s Bertiem Gregorym, ve kterém se stejnojmenný dobrodruh vydává na Azory v odlehlém souostroví v Atlantiku.

Azory jsou útočištěm predátorů, kterých se tu během sezóny shromažďuje tisíce. Zde se krmí obrovským hejnem ryb. Bertie se snaží tento jev zdokumentovat, přičemž bojovat bude muset i s přírodními živly. Jen tak dokáže zachytit nejepičtější záběry své kariéry.

  • Datum premiéry: 19.9. 2025

Swiped (2025)

Na Disney+ míří ambiciózní snímek Swiped, jenž sleduje ženu jménem Whitney Wolfe. Jde o životopisný snímek inspirativní ženy, která založila seznamovací platformu Bumble. Whitney je zároveň ženou, která boří zažité mýty v technologickém světě.

  • Datum premiéry: 19.9. 2025

Autor článku

Tomáš Rajnoch - Redaktor

Tomáš se zajímá o technologie všeho druhu. Píše seriály o novinkách z Netflixu a dalších streamovacích služeb. Pracuje v elektrotechnice, ve volném čase rád cestuje a fandí fotbalu.

