Disney+ vydává novinky: Animovaný Spidey, thriller Eenie Meanie a další (3. díl)

Vybíráme největší pecky, které Disney+ přidává do nabídky. Těšte se na animovaný seriál Spidey, nové díly Vetřelec: Země, či thriller Eenie Meanie.
Nejlepší novinky na Disney+
Streamovací platforma Disney+ patří ve světě mezi ty největší. Svým divákům tudíž pochopitelně nabízí spoustu skvělého obsahu a povedené exkluzivní hity. Disney jak známo vlastní práva například pro svět Star Wars, Marvel a umí i parádní pohádky.
Co tedy na platformu přibude v následujících dnech? Těšit se můžeme na opravdu zajímavé novinky, které vás připoutají k obrazovkám. Na co se tak vyplatí podívat a co by vám nemělo uniknout?
Překroucený příběh Amandy Knox
Na platformu Disney+ míří ambiciózní seriál Překroucený příběh Amandy Knox, jenž je inspirován skutečnými událostmi. Seriál nabídne rovnou 8 epizod a připraven je i český dabing.
Hlavní hrdinkou je Amanda Knox, která přijede do Itálie kvůli studiím. Záhy je ale neprávem uvězněna na vraždu. V seriálu tak sledujeme Amandin neúnavný boj za spravedlnost a společně zkoumáme, proč celý svět zaujal tak pevný postoj vůči tomuto případu.
Datum premiéry: 20.8. 2025
Vetřelec: Země (2025)
Minulý týden měl na Disney+ premiéru seriál Vetřelec: Země, jenž nové epizody uvede vždy po jednom týdnu. Aktuálně se tedy diváci mohou těšit na třetí z celkových osmi epizod.
Děj seriál use odehrává na Zemi v roce 2120 a sleduje mladou ženu Wendy, která na Zemi ztroskotá se svou lodí a posádkou. Ti nyní musí prokázat schopnosti přežití a postavit se nebezpečným formám mimozemského života.
Datum premiéry: 20.8. 2025
Spidey a jeho úžasní přátelé (2023)
Pro malé divák si Disney+ připravilo třetí sérii animovaného seriálu Spidey a jeho úžasní přátelé. Nová série nabídne 26 nadabovaných epizod, ve kterých se vracíme za oblíbeným hrdinou Spideym. Tomu pomáhají dva přátelé Gwan Stacey jako Ghost-Spider a Miles Morales jako Spider-Man. Společně utvoří pavoučí tým, jenž se postaví těm nejděsivějším padouchům a vždy zachrání den.
Datum premiéry: 20.8. 2025
Mr. & Mrs. Murder (2025)
Do nabídky Disney+ míří i první série seriálu Mr. & Mrs. Murder. Jde o dva parťáky, kteří uklízejí místa činu. Někdy dokonce objeví stopy a důkazy, které policie přehlédla, díky čemuž mohou rozluštit nastalou vraždu. Tentokrát se ale dostanou na místo činu, kde byl zavražděn národní hrdina.
Nad tělem stojí obsluha hotelu s nožem a policii je vše jasné. Nicméně dvojice nalezne zajímavé stopy a postupně zjišťuje, že hotel ve kterém se vražda odehrála, nabízí mnohem více tajemství.
Datum premiéry: 20.8. 2025
Necaxa (2025)
Diváci Disney+ se mohou těšit na nové epizody dokumentárního seriálu Necaxa, jenž sleduje stejnojmenný slavný mexický fotbalový klub. Ten se snaží dostat zpět na vrchol dostat trojice investorů, kterými jsou Eva Longoria, Rob Mac a Ryan Raynolds. Podaří se trojici oživit kdysi dříve tolik populární klub?
Datum premiéry: 20.8. 2025
Eenie Meanie (2025)
Eenie Meanie je nový thriller, jenž sleduje stejnojmennou hlavní hrdinku. Jde o mladou drzou dívku, která v minulosti působila jako řidička lupičské bandy.
Do své pochybné minulosti se nicméně vrací v momentě, kdy jí současný zaměstnavatel nabídne šanci zachránit život svého bývalého a chronicky nespolehlivého přítele.
Datum premiéry: 22.8. 2025
V tomto vlastním seriálu Mobilizujeme.cz se týden co týden věnujeme těm absolutně nejzajímavějším novinkám, které vycházejí na streamovací službě Disney+.