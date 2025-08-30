Disney+ vydává již 36. řadu Simpsonovi, nové díly Vetřelce a další novinky (5. díl)

Simpsonovi, Vetřelec, Lilo a Stitch i Panství Dowton. Streamovací služba Disney+ servíruje seriálové i filmové hity, které nesmíš minout.
Vybíráme největší novinky na Disney+
Filmové studio Disney již řadu let provozuje populární streamovací službu Disney+, která se těší velké oblibě. Služba nabízí spoustu kvalitního obsahu, jenž je neustále doplňován.
V následujících dnech na platformu zamíří spoustu nového obsahu, jenž si dozajista najde fanoušky. Co zajímavého tedy dorazí a co byste si rozhodně neměli nechat uniknout?
Panství Dowton (2010)
Na Disney+ míří jeden z nejúspěšnějších seriálů vůbec. Jde o seriál Panství Dowton (odkaz Disney+ doplní v den premiéry), jenž aktuálně nabízí hned 6 řad s celkem 52 epizodami.
Všechny série britského seriálu přitom Disney+ uvede naráz a diváci tak dostanou spoustu obsahu, jenž se věnuje bohaté britské rodině, která zažívá všechny radosti i strasti tehdejší doby.
Datum premiéry: 1.9. 2025
Obchoďák Sedmé nebe (2015)
Pokud máte rádi zábavné sitcomy, Obchoďák Sedmé nebe (odkaz Disney+ doplní v den premiéry) vás bude dozajista bavit. Na Disney+ zavítá rovnou 6 sérií, které sledují jeden velká obchoďák. Zde se děje spoustu zajímavých situací a potkáte zde opravdu podivné zákazníky, ale i zaměstnance.
Datum premiéry: 1.9. 2025
Simpsonovi (2025)
S neuvěřitelnou 36. řadou míří na Disney+ jeden z nejpopulárnějších animovaných seriálů Simpsonovi. Diváci se mohou těšit na nové díly a spoustu zajímavých příběhů. Žlutá rodinka sestavená z Homera, Marge, Lízy, Bárta a Meggie vás bude znovu bavit.
Datum premiéry: 2.9. 2025
Lilo a Stitch (2025)
Pár měsíců po kino premiéře míří na Disney+ také hraný snímek Lilo a Stitch, jenž je inspirován starším stejnojmenným animovaným filmem. Hlavní hrdinkou je havajská dívka Lilo, která po smrti rodičů žije se starší sestrou Nani.
Protože Lilo nemá moc přátel, vezme ji Nani do útulku, kde si může vybrat pejska. Místo toho si ale adoptuje Stitche. Mimozemský experiment vycvičený k hromadnému ničení.
Datum premiéry: 3.9. 2025
Laborka Měsíční dívky (2025)
Pro malé diváky si Disney+ připravilo naučný animovaný seriál Laborka Měsíční dívky. Hlavní hrdinkou je malá Měsíční dívka, která má ráda muzikály a pořád zpívá. Zároveň ale ráda provozuje vědu a dělá všelijaké pokusy. Pomocí nich navíc dokáže zastavit i zlé padouchy.
Datum premiéry: 3.9. 2025
Vetřelec: Země (2025)
Disney+ se vytasilo se skvělým seriálem Vetřelec: Země, jenž divákům servíruje epizody postupně. Tento týden se diváci mohou těšit už na pátý díl, ve kterém se opět vracíme na Zemi v blízké budoucnosti.
Zde jedna odvážná pilotka ztroskotala na Zemi i se svou posádkou a v tomto nehostinném prostředí teď musí přežít. Posádku čeká spoustu neznámého a navíc se stávají lovnou kořistí Vetřelce.
Datum premiéry: 3.9. 2025
V tomto vlastním seriálu Mobilizujeme.cz se týden co týden věnujeme těm absolutně nejzajímavějším novinkám, které vycházejí na streamovací službě Disney+.