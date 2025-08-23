Disney+ vydává novinky: Komediální sitcom, povedená marvelovka a další (4. díl)

Vybíráme největší pecky, které Disney+ přidává do nabídky. Těšte se na seriál Thunderbolts*, komediální sitcom Nový start, či LEGO Disney Princezny.
Nejlepší novinky na Disney+
Streamovací služba Disney+ nabízí svým uživatelům spoustu kvalitního obsahu, díky čemuž je platforma ve světě tolik oblíbená. V Disney+ nicméně dobře vědí, že nesmí usnout na vavřínech a svou knihovnu neustále rozšiřují.
V následujících dnech se tudíž diváci mohou těšit na spoustu nového a zajímavého obsahu. V nabídce se objeví nové seriály, ale i filmy. Na co se tedy rozhodně vyplatí podívat a co by sledujícím nemělo uniknout?
LEGO Disney Princezny: Záporáci vrací úder (2025)
Pro malé diváky si Disney+ připravilo animovaný snímek LEGO Disney Princezny: Záporáci vrací úder. V tomto snímku jsou hlavními hrdinkami princezny Tiana, Vaiana, Sněhurka, Locika a Ariel. Ty se zničehonic ocitnou na tajuplném zámku, kde zloduch Gaston plánuje ďábelský plán pro ovládnutí jejich říší.
To princezny samozřejmě nechtějí dopustit a tak musí rozluštit záhady zámku a zdolat všechny jeho výzvy. Jen spojením sil dokáží vše vyřešit a vrátit se zpět do svých říší, čímž je od Gastona zachrání.
Datum premiéry: 25.8. 2025
Nový start (2025)
Diváci se mohou těšit také na komediální seriál Nový start, ve kterém je hlavním hrdinou Allen Matt. V deseti epizodách se podíváme na jeho dílnu, kde opravuje staré veterány. Skutečná oprava ale začne ve chvíli, kdy se k němu přestěhuje jeho odcizená dcera i se svými dětmi.
Datum premiéry: 25.8. 2025
Odvážná Vaiana 2 (2024)
Odvážná Vaiana 2 je rodinným animovaným snímkem, ve kterém hlavní hrdinka Vaiana obdrží žádost o pomoc o svých předků. Společně s novou posádkou polobohem Mauiem se vydají do Oceánských vod, kde je čeká nesmírné dobrodružství. Zde totiž společně narazí na překážky, se kterými se ještě nikdy nesetkali a teď jim musí čelit.
Datum premiéry: 25.8. 2025
Tajemství rubínových střevíčků: Příběh nejslavnějších bot Ameriky (2025)
Disney+ si pro diváky připravilo dokumentární snímek Tajemství rubínových střevíčků: Příběh nejslavnějších bot Ameriky (odkaz Disney+ doplní v den vydání).
V tomto dokumentu se filmaři k události, při které byl ukraden jeden rubínový střevíc z filmů Čaroděj ze země Oz z roku 2005. Případ dokonce převzala FBI a po třinácti letech byl střevíc nalezen.
Datum premiéry: 26.8. 2025
Thunderbolts* (2025)
Pokud máte rádi takzvané marvelovky, Disney+ vás potěší snímkem Thunderbolts*. V tomto akčním filmu sledujeme nesourodou partu hrdinů, kteří ne vždy tak úplně konali dobro. Jednou jsou navíc vysláni na stejnou misi, kde zjistí, že musí zničit jeden druhého.
Shodou náhod ale utvoří tým, jenž se rozhodne vypátrat toho, kdo jim misi zadal. Přitom ale narazí na mocného nepřítele, kterého silou rozhodně neporazí.
Datum premiéry: 27.8. 2025
It’s Always Sunny in Philadelphia (2025)
Se sedmnáctou sérií o osmi epizodách se na Disney+ vrací komediální seriál It’s Always Sunny in Philadelphia. Fanoušci seriálu se znovu podívají za Paddym, jenž je majitel neúspěšné hospody. Zde se ale schází parta zhýralců kteří umí jen plánovat a konspirovat. Jde navíc o osoby, které pro peníze udělají prakticky cokoliv.
Datum premiéry: 27.8. 2025
Spidey a jeho úžasní přátelé (2025)
Malým divákům Disney+ servíruje i novou sérii animovaného seriály Spidey a jeho úžasní přátelé, přičemž diváci se mohou těšit hned na prvních 6 z celkových 30 epizod. V seriálu se setkáváme s Peterem Parkerem jako Spideym, jenž chrání své město. I on ale někdy potřebuje krýt záda.
Na pomoc mu tak přispěchá Ghost-Spider v podobě Gwen Stacy a Miles Morales jako Spiderman. Trojice tedy spojí síly a je připravena společně čelit jakémukoliv nebezpečí.
Datum premiéry: 27.8. 2025
V tomto vlastním seriálu Mobilizujeme.cz se týden co týden věnujeme těm absolutně nejzajímavějším novinkám, které vycházejí na streamovací službě Disney+.