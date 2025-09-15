Co si pustit na Oneplay? Vybral jsem 8 novinek, které vás budou bavit (27. díl)

S novým týdnem je tu nový díl redakčního výběru novinek na Oneplay. Mrkněte na komedii Jump Street 22, Bláznovo zlato, či seriál Milionáři.
Nejlepší novinky na Oneplay
Česká streamovací služba Oneplay je velmi populární a chlubí se širokou základnou platících uživatelů. Těm služba nabízí kvalitní obsah, který je navíc neustále doplňován.
Novinky na Oneplay dorazí i v nadcházejících dnech. Diváci se mohou těšit na skvělé filmy, zábavné seriály i napínavé dokumenty. Co by vám tedy rozhodně nemělo uniknout?
Máša a medvěd: Lunapark (2024)
Pro malé diváky si Oneplay připravilo animovaný snímek Máša a medvěd: Lunapark. V tomto novém dobrodružství se ke dvojici přidá Dáša a společně se vydají do Zábavného parku. Zde zažijí spoustu dobrodružství, avšak každý chce jít na jinou atrakci. Vše ale nejde podle plánu a v Zábavním parku propukne chaos.
Datum premiéry: 15.9. 2025
Letiště 24/7 (2013)
Pokud máte rádi leteckou dopravu, bude vás dokumentární snímek Letiště 24/7 rozhodně bavit. Z tvůrci nahlédneme do zákulisí složitého letištního provozu a podíváme se na zaměstnance, kteří zvládají složitou práci na největších letištích světa. Jen díky nim je tato doprava plynulá a hlavně bezpečná.
Datum premiéry: 16.9. 2025
Velká oříšková loupež 2 (2017)
Na Oneplay míří i animovaný komediální snímek Velká oříšková loupež 2. Hlavním hrdinou snímku je stejně jako v prvním díle veverčák Bručoun, jehož čeká obtížná mise, při které mu pomůžou jeho kamarádi. Společně musí zabránit starostovi Oakton City zbourat jejich domovy. Místo něj zde má vyrůst pochybný zábavní park.
Datum premiéry: 17.9. 2025
Bláznovo zlato (2008)
Bláznovo zlato je povedenou komedií s hvězdným obsazením v čele s Matthewem McConaugheymem. Ten ztvárňuje postavu Finna, jenž je posednutý hledáním pokladu z potopené lodi Aurelie. Při pátrání ale potopil i své manželství s krásnou Tess.
Finn nicméně zjistí, že jeho bývalá žena pracuje na lodi miliardáře a dostane nápad. Musí tohoto boháče s jeho dcerou přesvědčit, aby za dobrodružstvím vypluli společně. Bohužel nejsou jediní, kdo bájný poklad hledají a dobrodružství bude díky tomu pořádně nebezpečné.
Datum premiéry: 18.9. 2025
Milionáři (2025)
Produkce Oneplay si pro diváky připravila osmidílný seriál Milionáři. Hlavními hrdiny je pět sympatických zaměstnanců malé továrny na hudební nástroje. Ti si společně vsadí a v loterii vyhrají pohádkovou sumu.
Peníze se ale stávají katalyzátorem jejich skutečných povah a zároveň přinášejí různé starosti ale i radosti. Hrdinové díky tomu přijmou výzvy, do kterých by se předtím nikdy nepustili. Dokáží nakonec pohádkovou výhru dobře využít?
Datum premiéry: 19.9. 2025
Oni 2: Noční kořist (2018)
Pro milovníky hororových snímků si Oneplay nachystalo film Oni 2: Noční kořist. Příběh sleduje rodinu, která se na noc ubytuje v odlehlém kempu. Zde je ale navštíví tři maskovaní psychopati, kteří je podrobí zkouškám. Díky něm se členové rodiny ocitnou až v těch nejkrajnějších mezích.
Datum premiéry: 19.9. 2025
Jump Street 22 (2014)
Jump Street 22 je povedenou akční komedií, ve které vystupují dva policejní důstojníci. Ti jsou pověřeni práci v utajení a vydávají se na vysokou školu, kde musí odhalit drogový gang.
Přitom ale naprosto propadnou místním poměrům a se studenty se postupně začnou kamarádit. Stále ale musí pracovat na případu a jsou nuceni zjistit, jestli jejich spolupráce má ještě smysl. Film nabízí spoustu zábavných scén, ve kterých exceluje Jonah Hill a Channing Tatum.
Datum premiéry: 20.9. 2025
Sucho (2024)
Česká produkce vysílá na Oneplay snímek Sucho, ve kterém postava jménem Josef nutí svou rodinu ke svéráznému stylu života na ostrůvku vegetace mezi Viktorovými lány. Viktor má kromě majetku i syna, jenž se zamiluje do Josefovi dcery Žofky.
Nejen díky tomu jsou vztahy mezi rodinami velmi napjaté a obě hlavy rodiny to staví do obtížné situace. Zároveň jde ale o příležitost, jak přehodnotit svá stávající životní rozhodnutí.
Datum premiéry: 21.9. 2025
V tomto vlastním seriálu Mobilizujeme.cz se týden co týden věnujeme těm absolutně nejzajímavějším novinkám, které vycházejí na streamovací službě Oneplay.