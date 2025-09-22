Co si pustit na Oneplay? Vybral jsem 7 novinek, které vás budou bavit (28. díl)

S novým týdnem je tu nový díl redakčního výběru novinek na Oneplay. Mrkněte na trilogii Matrix či mysteriózní komedii Nebezpečná laskavost.
Nejlepší novinky na Oneplay
Na českém trhu streamovacích platforem vládne česká služba Oneplay, která vznikla před pár měsíci spojením služeb O2 TV a Voyo. Tato platforma nabízí živý obsah, ale také spoustu titulů ke streamování.
Svou nabídku navíc Oneplay pravidelně doplňuje a to se děje i v nadcházejících dnech. Jaké novinky by vám tedy neměli unikout a co stojí za zhlédnutí?
Wolfblood (2013)
Oneplay si pro mladé diváky připravilo druhou sérii oblíbeného seriálu Wolfblood. Hlavní hrdinkou je patnáctiletá Maddy, která to má v životě velmi těžké. Nejen že je dospívající ženou, ale zároveň i dospívající vlkodlakyní. To sebou sice přináší řadu výhod, ale i situace, kdy rozhodně není ráda, že je tím kým je.
Datum premiéry: 22.9. 2025
Sněžná mela (2019)
Pro nejmenší sledující si Oneplay nachystalo animovaný snímek Sněžná mela. Polární lišák Blesk má jeden obrovský sen. Chce se totiž stát nejlepším americkým kurýrem. Jeho první zásilka jej ale zavede na tajuplné místo.
V této polární pevnosti sídlí zloduch Otto Von Warlus, jenž spřádá plány na zničení Arktidy. Blesk a jeho přátelé se tedy rozhodnou jej zastavit, díky čemuž se ocitnou v pořádném sněžném dobrodružství.
Datum premiéry: 24.9. 2025
Ella a černý jaguár (2024)
Ella a černý jaguár je komediální snímek dívce jménem Ella, která se ujme ztraceného vzácného černého jaguára. Mezí ní a jaguárem Hope, postupně vzniká velké pouto. Ve svých šesti letech ale Ell zažije tragédii, díky které se musí z amazonského pralesa přestěhovat do New Yorku.
A i když je od sebe amazonský prales a New York daleko jak jenom to jde, pouto mezi Ell a jejím jaguárem Hope je pevnější než kdy dříve.
Datum premiéry: 26.9. 2025
Matrix (1999)
Oneplay se rozhodlo potěšit všechny milovníky sci-fi filmů a do nabídky zařazuje tři původní snímky Matrix. V prvním díle se seznámí s hlavním hrdinou jménem Neo, jenž je přes den počítačový expert a v noci obávaný hacker. Díky svých schopnostem je vyvolený a připraven projít výcvikem, díky kterému může ovládnou virtuální svět Matrixu a zachránit civilizaci.
Datum premiéry: 27.9. 2025
Matrix: Reloaded (2003)
Ve druhém díle Matrix: Reloaded se opět setkáváme s hrdiny Neoem, Morpheusem a Trinity, kteří bojují proti počítačovým vládcům univerza. Trojici čeká boj s armádou strojů s nelidskými schopnostmi a zbraněmi.
Pokud ale chtějí zastavit zotročení lidstva, musí se dostat hluboko do struktur Matrixu. Zde poté musí zlikvidovat centrum Zion i s jeho pomocnými jednotkami.
Datum premiéry: 27.9. 2025
Matrix Revolutions (2003)
Povedenou Matrix trilogii zakončuje díl s podtitulem Revolutions. V tomto pokračování se stroje snaží dobít Sion, přičemž agent Smith chce zničit svět strojů i lidí. Jediný, kdo jej dokáže zastavit je vyvolený – Neo. Tímto skutkem by ale Neo mohl ovlivnit svou lásku Trinity, která je pro něj vším.
Datum premiéry: 27.9. 2025
Nebezpečná laskavost (2018)
Pokud máte rádi mysteriózní komedie, je pro vás snímek Nebezpečná laskavost jako dělaný. Hlavní hrdinkou je matka a blogerka Stephanie, která se snaží vyřešit záhadné zmizení své kamarádky Emily.
Stephanie se ale tímto rozhodnutím dostane do světa intrik, zrad, zvratů, tajemství, odhalení, černého humoru, oddanosti, ale i lásky. Společně s ní se ale do tohoto světa zaplete i Emilyin manžel Sean.
Datum premiéry: 28.9. 2025
V tomto vlastním seriálu Mobilizujeme.cz se týden co týden věnujeme těm absolutně nejzajímavějším novinkám, které vycházejí na streamovací službě Oneplay.