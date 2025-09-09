Logo Mobilizujeme.cz

Chytrý prsten Luna 2.0 detailně sleduje spánek i zdraví. Funguje bez předplatného

Ondřej Koníček
Chytrý prsten Luna 2.0 | foto: Luna
Chytrý prsten Luna 2.0 | foto: Luna

Luna 2.0 umí sledovat spánek, hydrataci i stres a díky AI radí s tréninkem. Bez předplatného a s cenou nižší než u většiny konkurence.

Další chytrý prsten dorazil na scénu

Segment nositelné elektroniky v poslední době roste a vysoké popularitě se těší hlavně chytré prsteny. Na veletrhu IFA 2025 byl představen další zajímavý model, prsten Luna 2.0 a ten se chlubí hlavně velmi dobrou analýzou spánku. Nabízí toho ale mnohem víc.

Design této novinky je velmi jednoduchý, elegantní a za zmínku stojí i kvalitní konstrukce z titanu v kombinaci s PVD povrchovou úpravou. Ve vnitřní části konstrukce se nachází nezbytné senzory a prstýnek váží, v závislosti na velikosti, od 3 do 5 gramů.

Pochopitelně je odolný vůči vodě, dle normy 5 ATM a to znamená, že si poradí s tlakem vody odpovídající hloubce 50 metrů. Nabíjení probíhá pomocí speciální nabíjecí stanice, která je součástí balení a plné nabití prstenu by mělo trvat zhruba 120 minut.

Chytrý prsten Luna 2.0 | foto: Luna
Chytrý prsten Luna 2.0 | foto: Luna

Bez předplatného a s pomocí AI

Chytrý prsten Luna 2.0 pohání systém LifeOS a jednou z jeho hlavních výhod je, že na rozdíl od četné konkurence funguje bez jakéhokoliv předplatného. U hlavních modelů jiných značek (Oura, Ultrahuman) je k využití všech funkcí předplatné vyžadováno.

S prstenem Luna 2.0 dostanete kompletní sadu zdravotních funkcí, včetně podrobného monitorování spánku, měření okysličení krve, nebo monitorování stresu. Neschází ani hydratace, sledování plodnosti u žen, měření teploty kůže, nebo měření srdeční frekvence.

Samozřejmostí je pak sledování denní námahy a prsten umí uživateli pomoct s tréninkem tak, aby byl co možná nejvíce efektivní. S vyhodnocováním výsledků pomáhá umělá inteligence a neschází ani osobní asistent Luna AI 2.0, který by měl lépe rozumět kontextu.

Spánek, baterie, nabíjení a dostupnost

Prsten Luna Ring 2.0 vyniká hlavně v monitorování spánku. Jeho systém zahrnuje více než miliardu spánkových událostí, což z něj činí nejvíce trénovanou vrstvu inteligence napříč segmentem. Milovníci dat týkajících spánku budou opravdu nadšeni.

Prsten nabízí informace, jako je latence, efektivita, cirkadiánní rytmus, spánkové cykly, poruchy pohybu a respirační výkonnost během odpočinku. Co se výdrže baterie týče, tak na jedno nabití zvládne prsten vydržet 4 až 7 dnů, což je v tomto segmentu víceméně standard.

Pokud vás prsten Luna Ring 2.0 zaujal, je možné ho již zakoupit přes oficiální web výrobce. Lze si ho nechat poslat i do Česka a stojí 300 dolarů, což je po přepočtu zhruba 7 550 korun. Vychází tedy levněji než drtivá většina konkurenčních, podobně schopných modelů.

Zdroj: Luna

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

