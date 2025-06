ChatGPT za vás může mluvit cizím jazykem. Ani příbuzní už nepoznají rozdíl

ChatGPT získává realističtější hlas. Nový režim lépe rozpozná emoce, zvládá sarkasmus a překlad v reálném čase. K člověku má opět o krok blíž.

ChatGPT se opět o něco víc přiblížilo člověku

Společnost OpenAI představila velké vylepšení svého konverzačního modelu Advanced Voice Mode. Ten byl už dosud poměrně realistický, ale nová aktualizace posouvá hranice ještě dál. Vylepšený hlasový model působí lidštěji a v tónu hlasu by měly být patrnější i emoce.

Nový asistent by měl mluvit mnohem přirozenějším tónem, což poznáte hlavně díky jemnější intonaci a realističtějším pauzám mezi slovy a větami. Velkým milníkem je i pochopení sarkasmu, ironie nebo schopnost empatie. Hranice mezi chatbotem a člověkem se tedy pomalu stírá.

ChatGPT má i ambice nahradit překladatele, protože dostal novou funkci překladu v reálném čase. Stačí chatbota pouze požádat o to, z jakého do jakého jazyka chcete překládat a on následně přeloží vše, co řeknete. Tuto funkci ocení prakticky všichni, kteří rádi cestují a neznají více světových jazyků. Navíc dokáže plynule překládat i druhou osobu, čímž zcela eliminuje jazykovou bariéru.

Konverzace s chatbotem v telefonu | foto: Unsplash

Nový jazykový režim není zcela bez chyb

Společnost OpenAI upozorňuje, že nový hlasový režim není zcela bez chyb a v některých situacích může chatbot stále znít jako robot, nebo občasně měnit tón konverzace uprostřed hovoru. Vývojáři upozornili i na poněkud bizarní situace, kdy během konverzace můžete slyšet falešné reklamy nebo zvláštní hudbu. Na opravě už OpenAI pracuje.

Celkově je tato aktualizace velkým krokem vpřed a realita téměř lidského chatbota není zřejmě tak vzdálená, jak si někteří myslí. Ze všech dostupných chatbotů má ChatGPT stále nejrealističtější hlasový režim a nejspíš jako první představí jazykový model, který už nebude možné od člověka rozeznat.

Advanced Voice Mode je zatím dostupný pouze pro předplatitele ChatGPT Pro a Plus či firemních tarifů. Měl by být dostupný ve všech světových zemích. Zatím není jasné, kdy se aktualizace dočkají i uživatelé bez předplatného, ale nemělo by to trvat déle než několik měsíců.

Zdroj: OpenAI