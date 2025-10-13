ChatGPT mění nakupování: Stačí otevřít aplikaci, na e-shopy už se nechodí

ChatGPT spouští funkci Instantní pokladna. Uživatelé mohou nově vyhledat, koupit i zaplatit zboží přímo v chatu bez opuštění aplikace.
ChatGPT se stává nákupní platformou
Společnost OpenAI spustila v rámci své stěžejní platformy ChatGPT novou funkci s označením Instantní pokladna (Instant Checkout). Díky ní se stává tento chatbot přímým obchodním zprostředkovatelem komerčních nákupů.
Funkce Instantní pokladna zaručuje, že celý proces vyhledání, nákupu a platby zboží probíhá přímo v prostředí ChatGPT a vy ji tedy nemusíte vůbec opouštět. Funguje to velmi jednoduše – v rámci konverzace objevíte zboží, o které máte zájem a celý proces proběhne v ChatGPT.
Nákupní proces v ChatGPT
Objevení zboží: Uživatel najde produkt prostřednictvím konverzace s ChatGPT
Zahájení nákupu: Uživatel klepne na „Koupit“ a potvrdí údaje o platbě a dopravě
Možnosti doručení: ChatGPT předá signál obchodníkovi, který sestaví možnosti doručení a ChatGPT tyto možnosti zobrazí uživateli k výběru
Konečná cena: Obchodník vypočítá daň a konečnou cenu, kterou ChatGPT zobrazí uživateli k potvrzení
Platba: ChatGPT shromáždí zabezpečené platební tokeny i další detaily a předá je obchodníkovi
Dokončení: Obchodník objednávku přijme nebo odmítne, platba je naúčtována a potvrzení objednávky je zasláno obchodníkovi, ChatGPT a uživateli
ChatGPT vs. Perplexity
Podobnou funkci nabízí také konkurenční Perplexity (Buy with Pro), ale s několika rozdíly. V ChatGPT je k dispozici zcela zdarma a ne pouze pro předplatitele, jako v případě Perplexity. Chatbot od OpenAI má také širší základnu, což bude velké plus jak pro obchodníky, tak zákazníky.
Funkce je ale pořád v začátcích a potýká se s několika nevýhodami. Tou hlavní je dostupnost, která je v současné době omezena jen na americké obchodníky, kteří prodávají přes platformu Etsy. Aktuálně je možné nakupovat také pouze jednotlivé položky a ne více věcí zároveň.
Obchodníci mohou své produkty integrovat přímo do vyhledávání v ChatGPT a dále musí povolit instantní pokladnu přes protokol Agentic Commerce Protocol (ACP). Obchodníci také platí malý poplatek za dokončené nákupy, ale pro uživatele je tato služba zcela zdarma.
Na co se můžeme těšit?
Funkce Instantní pokladna je stále ve vývoji a můžeme očekávat, že do ní budou specialisté z OpenAI přidávat nové funkce. Nejvíce se skloňuje globální dostupnost, která je zcela jistě v plánu a na spadnutí je také integrace se Shopify.
Díky tomu se do instantní poklady dostanou další miliony obchodníků, protože Shopify je opravdu velká platforma. V přípravě jsou také nákupy více položek a velkou roli v rozšíření a funkčnosti instantní poklady budou mít také sami obchodníci.
Ti totiž musí zapracovat na co nejlepších popiscích svých produktů, protože správná data tohoto typu jsou pro úspěšný nákup zcela zásadní. Čím lepší a detailnější popisky, tím lépe může ChatGPT párovat produkty přímo s konverzačními dotazy. Uvidíme, kdy tato funkce dorazí i do Evropy.