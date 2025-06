Češi, pozor. Mít jediný emailový účet je největší chyba, kterou můžete udělat

Spoléhat se na jediný email je risk. Když o něj přijdete, ztrácíte přístup ke všemu. Vysvětlím, co musíte udělat pro maximální bezpečnost na internetu.

Proč nemít jediný emailový účet?

Email platí za jednu z hlavních komunikačních platforem online světa, a to i přesto, že je zároveň jedou z těch nejstarších. Stojí trochu v ústraní a většina technologického světa se točí okolo sociálních sítí, různých komunikačních platforem a podobných věcí. Bezpečnostní experti žehrají na to, abychom měli tyto kanály dostatečně zabezpečeny, ale co email?

Většina z nás používá jen jednu emailovou adresu a tu má zabezpečenou tradičním heslem. A to je opravdu velmi špatný přístup. Jestli skutečně využíváte jen jednu emailovou adresu pro všechno, v případě jejího napadení a zkompromitování hackery se vystavujete obrovskému riziku v podobě toho, že zkrátka přijdete úplně o všechno.

Jakmile hacker získá přístup k vašemu jedinému mailu, velmi snadno vám například může zcizit identitu na všech sociálních sítích, které používáte. Zjistí si vaše uživatelské jméno, poté vyžádá změnu hesla a přes vaši ukradenou mailovou adresu ji dokončí. A co hůř, přes emailovou schránku může získat také přístup do vašich bankovních aplikacích.

Hacker | foto: Pixabay

Více je někdy lépe

I když se říká, že více neznamená vždy lépe, v případě počtu emailových účtů to neplatí. Naopak, zřídit si vícero schránek, klidně u rozdílných poskytovatelů, je zcela v pořádku a vlastně je to dokonce žádoucí. Díky záložním účtům si například můžete rychle změnit heslo na svém primárním emailu v případě, že vám jej napadnou hackeři a začnou řádit ve vašem soukromí.

Zcela ideální situace je mít dokonce více než dvě adresy. Mimo hlavní, soukromý účet si zřiďte další čistě pro pracovní účely a poté určitě doporučujeme mít jeden účet jen na sociálních sítě. Bude se hodit také separátní účet pokrývající přihlašování do různých e-shopů a ideální situace je mít emailové účty rozděleny podle svých aktivit na webu.

I když se to na první pohled nemusí zdát, více účtů bude znamenat větší pořádek ve vaší online činnosti. Určitě je lepší mít své maily rozděleny dle zaměření, než mít vše v jednom obřím a nepřehledném inboxu. Vše se vám bude lépe organizovat, vyhledávat, spravovat a také ochraňovat před hackery. Zabezpečení ale rozhodně nepodceňujte.

Hacker, ilustrační | foto: Pixabay

Dejte si na zabezpečení záležet

Telefony máme zabezpečeny pomocí biometrie v kombinaci s heslem či gestem, případně využíváme technologii rozpoznání obličeje. Komunikační aplikace většinou používají dvoufázové ověření a drtivá většina online prvků zkrátka vyžaduje pořádné zabezpečení. Mailové adresy jsou v tomto směru ale trochu jiné.

Většina uživatelů totiž využívá jen klasické zabezpečení pomocí hesla a tím to končí, což je samozřejmě špatně. I u své mailové adresy si určitě nastavte dvoufázové ověření, což umožňuje většina poskytovatelů. Například tuzemský Seznam.cz podporuje tento typ ověření prostřednictvím separátní aplikace (Authy Google Authenticator nebo Microsoft Authenticator).

Dvoufázové ověření pak samozřejmě nabízí i Google, který umožňuje také vytvoření bezpečnostního klíče, či záložních kódů. Dobrým způsobem, jak ochránit svůj emailový účet, je určitě i volba vhodného hesla. Zapomeňte na čísla jdoucí po sobě, datum narození a podobně. Dejte si s heslem na čas a vytvořte si takové, aby se vám dobře pamatovalo, ale zároveň bylo bezpečné.

Zdroj: vlastní zpracování / redakce Mobilizujeme.cz