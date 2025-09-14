Češi, Disney+ láká na zlevněné předplatné jen za 59 korun. Ale pospěšte si

Disney+ láká výhodnější cenou. Standard vás vyjde na 59 Kč a Premium na 199 Kč měsíčně po dobu tří měsíců. Akce běží do 27. září.
Akce pro nové i stávající zákazníky
Streamovací platforma Disney+ patří mezi ty největší na trhu. Svým předplatitelům nabízí spoustu kvalitního obsahu, jenž je neustále doplňován o nové hity. A i když má platforma rozsáhlou fanouškovskou základnu, neustále se snaží přilákat nové uživatele.
Aktuálně na to jde Disney+ skrze cenu. Služba již v minulosti dokázala nabídnout opravdu výhodnou cenu, přičemž nyní se akce opakuje. Do slevy přitom zařazuje oba své tarify – Standard a Premium.
Slevová akce platí pro nové předplatitele, ale i pro ty, kteří si svůj účet na Disney+ obnoví. Akce běží do 27. září a pokud si do této doby Disney+ aktivujete, získáte slevu na tři měsíce. A o jakou slevu se jedná?
Ušetříte až několik stovek
Tarif Standard běžně uživatele stojí 199 Kč měsíčně, avšak po slevě na tři měsíce vyjde na skvělých 59 Kč měsíčně. Tento tarif přitom nabízí možnost sledovat obsah ve Full HD kvalitě a podporuje až dva souběžné streamy.
Druhý tarif Premium láká na obsah ve 4K nebo podporu Dolby Atmos zvuku. Zároveň podporuje až čtyři souběžné streamy a stejně jako u předchozího tarifu je zcela bez reklam. Normálně tarif Premium vyjde na 359 Kč měsíčně. Po slevě je ale cena jen 199 Kč měsíčně.
Kolik za Disney+ ušetřím?
Tarif Standard
běžná cena za tři měsíce – 597 Kč
cena po slevě na tři měsíce – 177 Kč
sleva – 420 Kč
Tarif Premium
běžná cena za tři měsíce – 1 077 Kč
cena po slevě na tři měsíce – 597 Kč
sleva – 480 Kč
Jakmile slevovou akci využijete, mějte na paměti, že pokud po třech měsících předplatné Disney+ nezrušíte, automaticky vás služba převede na tarif za plnou cenu.
Co na Disney+ sledovat?
A na jaké hity Disney+ momentálně láká? Velkou pochvalu sklízí seriál Vetřelec: Země, jenž se pomalu blíží ke konci. Nechybí ale ani nové marvelovky, jako je například Thunderbolts* nebo Captain America: Nový svět. Přítomnost dále hlásí i největší hity filmové značky Star Wars.
Pro malé diváky si Disney+ nedávno připravilo skvělý hit Lilo a Stitch, jenž letos lámal v kinech všechny rekordy. Oblíbená je i nová hraná Sněhurka.