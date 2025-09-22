Logo Mobilizujeme.cz

Bojíte se tenkého iPhonu Air? Dá se zlomit, ale chce to zatraceně hodně síly

Pavel Škopek
iPhone Air uspěl v pokusu o ohnutí | Zdroj: JerryRigEverything / YouTube
iPhone Air uspěl v pokusu o ohnutí | Zdroj: JerryRigEverything / YouTube

Nový iPhone Air s tloušťkou 5,6 mm přináší odolnost, která překvapí. Přežil tlak 98 kg a Ceramic Shield chrání displej před škrábanci.

Nečekaně houževnatý Air

Pamatujete si aféru #Bendgate z roku 2014? Tehdejší iPhone 6 Plus měl jednu nepříjemnou konstrukční vadu. Stačila těsná kapsa a ohnul se jako brčko. O dekádu později Apple ukázal, že stejný příběh se opakovat nebude. Nový iPhone Air je tenký jako plátek skla, ale odolný jako nikdy předtím. Konstrukce zvládá víc než jen běžné používání. A to i tehdy, když se snažíte telefon zlomit doslova silou.

Podle testu Zacharyho Nelsona ze známého kanálu JerryRigEverything vydržel iPhone Air tlak přes 216 liber, což odpovídá téměř 98 kilogramům soustředěné síly, než došlo k prasknutí displeje. Při běžném nošení v kapse je ale tlak rozložený, takže k poškození nedojde. Překvapivě navíc i po prasknutí skla zařízení dál plně fungovalo. A co víc. Při pokusu o ohnutí se telefon vrátil do původního tvaru.

Odolnost se netýká jen konstrukce. Apple nasadil druhou generaci keramického skla Ceramic Shield, která výrazně vylepšila odolnost proti poškrábání. Zatímco dřívější modely vykazovaly známky opotřebení už při šestém stupni tvrdosti na Mohsově stupnici, iPhone Air zvládl i sedmý stupeň s minimálními škrábanci. To znamená lepší ochranu při každodenním používání.

iPhone Air, barvy | Zdroj: Apple
iPhone Air, barvy | Zdroj: Apple

Nový design, odolnější tělo

iPhone Air s tloušťkou pouhých 5,6 mm přináší svěží designový směr, který by mohl definovat budoucí generace iPhonů. Podobně jako iPhone X v roce 2017 změnil vzhled telefonů Apple, i tato tenká novinka může být začátkem nové éry. Přesto Apple při návrhu nezapomněl na pevnost a mechanickou stabilitu zařízení.

Z hlediska odolnosti tak iPhone Air předčí nejen svého přímého předchůdce, ale i některé robustnější modely. Kombinace nových materiálů, vylepšené konstrukce a důrazu na praktickou použitelnost dělá z tohoto modelu reálně nejodolnější iPhone v historii. A to bez potřeby kompromisů v oblasti designu.

I přes absenci ultraširokoúhlého nebo teleobjektivu se iPhone Air drží v prémiové kategorii díky výkonné hlavní kameře a softwarovým úpravám. Odolnost ale zůstává jeho hlavní devízou. Uživatelé tak získávají zařízení, které nejen dobře vypadá, ale především vydrží.

Zdroj: JerryRigEverything / YouTube

Autor článku

Pavel Škopek - Redaktor

Pavel se dlouhodobě zajímá o moderní technologie – od mobilů až po elektromobily. Ve volném čase rád fotí, sleduje dobré filmy, čte a jezdí na elektrokole.

