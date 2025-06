Apple ještě ani nepředstavil iOS 26 a Xiaomi už od něj opisuje

Xiaomi přeskakuje verze a chystá rovnou HyperOS 26 místo HyperOS 3. Stejně jako Apple chce číslovat podle roku. Nový systém má být přehlednější a jasnější.

Xiaomi se inspiruje u Applu

Asijská značka Xiaomi patří ve světě mezi největší technologické společnosti, které se nebojí svá zařízení inovovat. Xiaomi ale také mnohokrát dokázalo, že se rádo inspiruje konkurencí a Applem obzvláště.

To však nemusí vůbec vadit a pokud tato inspirace vede k lepším produktům, zákazník to dokáže náležitě ocenit. Podle informací zahraničních portálů to nyní vypadá, že Xiaomi chystá krok, který připravuje právě i Apple.

Řeč je o novém číslování operačního systému, které by mělo být pro zákazníka daleko srozumitelnější a přehlednější. Verze softwaru by zkrátka odpovídala roku, pro který je daný systém určený.

HyperOS na telefonu | foto: Gizchina

HyperOS 26 zlepší přehlednost

Díky těmto zprávám to vypadá, že připravovaný HyperOS 3 půjde nakonec na trh jako HyperOS 26. Půjde tak o razantní skok, jenž dá ale zákazníkům jasně najevo, že používá aktuální operační systém.

Stejný krok připravuje i zmiňovaný Apple, který přeskočí číslovku 19. Jeho nové operační systémy dle všeho ponesou názvy iOS 26, iPadOS 26 a macOS 26.

Nová strategie číslování Xiaomi ulehčí marketing a vyhne se díky tomu případným nejasnostem. Bude také zajímavé sledovat, jestli se ke kroku dvou technologických velikánů nakonec uchýlí i jiné společnosti.

Pro Xiaomi jde ale zároveň o silný závazek a pokud hodlá svůj systém HyperOS číslovat podle roku, nesmí si při vývoji nových verzích dovolit žádné zpoždění. V takovém případě by mohlo být číslování opět rozbito a Xiaomi by muselo najít nový způsob pro jasné označení verze softwaru.

Nový systém už na podzim

Co se týče data vydání HyperOS 26, tak prozatím neznáme přesný termín. Aktuální verze HyperOS 2 však byla představena na konci října loňského roku, kdy systém dorazil společně s vlajkovými modely Xiaomi 15.

Je tedy možné, že podobnou taktiku zvolí Xiaomi i letos. Premiéra HyperOS 26 tak možná znovu proběhne v říjnu. Tomu by odpovídaly i spekulace ohledně Xiaomi 16, jež má být v Číně uvedeno na konci října. Dávalo by tedy smysl, aby asijská značka představila novou verzi systému na nejnovějším vlajkovém telefonu.

Zdroj: Xiaomitime