iPhone Fold je nejočekávanější telefon roku 2026. Co všechno už o něm víme?

Tomáš Rajnoch
iPhone Fold | foto: 9to5Mac
Apple chystá první iPhone Fold. Novinka má mít čtyři fotoaparáty, Touch ID v tlačítku, vlastní 5G modem a displej bez viditelného zlomu.

Skládačka od Apple dorazí v roce 2026

Apple je jedním z mála technologických gigantů zaměřujících se na smartphony, kteří stále nepředstavili ohebný model. O něm se ale spekuluje již mnoho let a fanoušci se nemohou dočkat.

Čekání se ale podle všeho pomalu blíží ke konci. Už v roce 2026 Apple zřejmě na tento trh vstoupí. To znamená, že pomalu a jistě se začínají objevovat spekulace o možné výbavě nebo tom, jak by mohl nový iPhone Fold vypadat.

Nejnovější únik prozrazuje přítomnost hned čtyř fotoaparátů. Konkrétně bude jeden vepředu při uzavřeném stavu, při otevřeném taktéž jeden a dva se objeví na zádech. Specifikace snímačů ale zatím neznáme.

Apple iPhone Fold | foto: Digital Chat Station
Apple iPhone Fold | foto: Digital Chat Station

Touch ID a vlastní modem

Mezi další nové spekulace se řadí zmínka o přítomnosti biometrického zabezpečení. V současnost iPhony využívají technologii Face ID pro rozpoznávání obličeje, zatímco MacBooky nebo iPady sázejí na Touch ID, které rozeznává otisk prstů.

Potenciální skládací iPhone Fold pak využije druhou ze zmiňovaných technologií. Senzor pro rozpoznání otisků prstů se poté zřejmě ukryje na boku zařízení v zamykacím tlačítku.

V útrobách telefonu se bude dále nacházet také modem Apple C2. Půjde již o druhou generaci interního modemu, jenž zajišťuje 5G připojení. Oproti modemům od Qualcommu, jež se nachází v iPhonech 16, je úspornější a efektivnější. Apple iPhone Fold se navíc dle všeho zbaví fyzického slotu na SIM kartu a vsadí jen na eSIM.

Displej bez viditelného předělu

Velkou otázkou iPhonu Fold samozřejmě zůstává displej, jenž je jedním z hlavních atributů, proč Apple ohebný telefon stále nepředstavil. Samotný panel tudíž dodá pravděpodobně Samsung, přičemž ohebný pant využije laserem vrtané kovové desky, které dokáží rozptýlit namáhání displeje.

Díky tomu by neměl jít vidět zlom displeje a stejnou technologii zřejmě využije i Samsung u modelu Galaxy Z Fold 8. Pokud jde o zobrazovač jako takový, tak v uzavřeném stavu bude mít v iPhonu Fold úhlopříčku 5,5 palců, zatímco v rozevřeném stavu nabídne telefon displej o úhlopříčce 7,8 palců.

