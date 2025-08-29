Logo Mobilizujeme.cz

Apple chystá zvláštní novinku pro iPhone 17. Dočkáme se crossbody popruhu?

Ondřej Koníček
Možná podoba nového popruhu pro iPhone 17 | foto: Majinbu
Apple chystá s iPhony 17 nové crossbody popruhy s magnety po celé délce. Nabídnou pevné držení, nylonové provedení i barevné sladění s pouzdry.

Nové příslušenství pro iPhony 17

Apple již za necelé dva týdny představí iPhony 17, které patří mezi nejočekávanější novinky roku. Obecně jsou iPhony nejpopulárnější telefony na planetě a k tomu se váže také obrovská nabídka doprovodného příslušenství v podobě pouzder, obalů, peněženek a podobně.

Spolu s další generací jablečných telefonů bychom se měli dočkat zcela nového příslušenství v podobě crossbody popruhu, pomocí kterého bude možné pověsit iPhone křížem přes tělo. Ten by měl fungovat s novými pouzdry, které budou představeny také.

Tato nová pouzdra mají mít několik otvorů, které budou sloužit k provlečení tohoto řemínku a dá se předpokládat, že popruhy budou vyvedeny ve stejných barvách, jako pouzdra. To ale není všechno a vypadá to, že se můžeme těšit na zajímavě řešenou konstrukci.

Možná podoba nového popruhu pro iPhone 17 | foto: Majinbu
V hlavní roli magnety

Tyto popruhy budou údajně obsahovat flexibilní kovové jádro, což znamená, že by byly plně magnetické po celé své délce. Díky tomu by se snadno přizpůsobily jakékoliv postavě a zaručily pevné a robustní držení u těla.

Magnety se pak postarají i o uzavření řemínku jako takového, takže jakákoliv poutka, nebo háčky, budou zcela eliminovány. Magnety budou samozřejmě muset být náležitě silné, aby bez problémů zvládly udržet iPhone v pouzdru za jakékoliv běžné situace.

Tento nový řemínek by měl být vyrobený z nylonu, který Apple používá i na sportovních řemíncích pro své chytré hodinky. Spekuluje se také o silikonové verzi, která by byla více flexibilní a jemnější na dotek. Výroba tohoto řemínku prý již začala a měl by být dostupný spolu s iPhony 17.

Za necelé dva týdny je tu máme

Apple již oficiálně potvrdil datum premiéry iPhonů 17 a dalších novinek. Tato velká událost se odehraje 9. září 2025 celou akci doprovází slogan „Awe dropping.“, což by se dalo přeložit jako „Naprosto ohromující“. Přenos začne v 19:00 našeho času.

Zdroj: Majinbu

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

