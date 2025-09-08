Apple čelí žalobě kvůli tréninku AI na nelegálních datech

Autoři knih žalují Apple kvůli trénování AI na pirátských datech Books3. Firma by mohla přijít o své modely a zaplatit vysoké odškodné.
Apple čelí žalobě kvůli AI
Apple usilovně vyvíjí jazykové modely umělé inteligence, které by byly nápomocné jejich uživatelům. Vývoj AI je ale poměrně složitý a jedna z jeho fází zahrnuje obrovské shromažďování dat.
Umělá inteligence trénuje například na různých textech, přičemž právě tato část se nyní pro Apple stává problematickou. Knižní autoři Grady Hendrix a Jennifer Roberts aktuálně obvinili Apple, že svou AI trénuje na pirátské datové sadě obsahující jejich díla.
Apple nedávno zveřejnil dokument o trénování své umělé inteligence, jenž obsahuje informace o využití dat ze sady zvané RedPajama. Ta pak dle všeho využívá datové soubory Books3, kde jsou údajně nelegálně nahrané knihy zmíněných autorů.
Co žaloba požaduje?
Právě kvůli využití datové sady Books3 nyní autoři žalují Apple a zároveň žádají soud, aby mohla být žaloba podána hromadně. A co přesně autoři po Applu požadují?
V případě výhry autorů musí Apple uhradit zákonem stanovenou částku jako náhradu škody a ihned vymazat jakékoliv jazykové modely umělé inteligence, které Apple pomocí Books3 trénoval.
Tato žaloba byla podána v těchto dnech a dozajista potrvá, než se jí soudy budou výrazněji zabývat a než padne finální rozsudek. Nejde ale o první takový případ a s podobnými problémy se již v minulosti musela vyrovnávat i konkurence Applu.
Zachrání Apple případ společnosti Meta?
Podobných případů se v minulosti již pár odehrálo. Například před pár měsíci byla kvůli porušení autorských práv potrestána společnosti Anthropic. Ta taktéž vyvíjí modely umělé inteligence a v tomto případě soud prohrála, přičemž jako odškodné musela vyplatit 1,5 miliardy dolarů (cca 34,8 miliard korun).
Problém s autorskými právy zasáhl i společnost Meta. Zde ale soud rozhodl ve prospěch amerického giganta s vysvětlení, že využívání knih pro trénování AI není porušování autorských práv a spadá pod takzvané fair use využití.
Jde o takzvané řádné užití, kdy soud v případě Mety poznamenal, že společnost autorská práva neporušila z konkurenčních důvodů, ale za účelem vytvoření nové technologie. Díky tomu ony knihy mohla Meta využít bez zaplacení poplatků za autorská práva.