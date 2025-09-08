Logo Mobilizujeme.cz

Apple čelí žalobě kvůli tréninku AI na nelegálních datech

Tomáš Rajnoch
Tim Cook, Apple | foto: Redmond Pie
Autoři knih žalují Apple kvůli trénování AI na pirátských datech Books3. Firma by mohla přijít o své modely a zaplatit vysoké odškodné.

Apple čelí žalobě kvůli AI

Apple usilovně vyvíjí jazykové modely umělé inteligence, které by byly nápomocné jejich uživatelům. Vývoj AI je ale poměrně složitý a jedna z jeho fází zahrnuje obrovské shromažďování dat.

Umělá inteligence trénuje například na různých textech, přičemž právě tato část se nyní pro Apple stává problematickou. Knižní autoři Grady Hendrix a Jennifer Roberts aktuálně obvinili Apple, že svou AI trénuje na pirátské datové sadě obsahující jejich díla.

Apple nedávno zveřejnil dokument o trénování své umělé inteligence, jenž obsahuje informace o využití dat ze sady zvané RedPajama. Ta pak dle všeho využívá datové soubory Books3, kde jsou údajně nelegálně nahrané knihy zmíněných autorů.

Apple Intelligence | foto: ThinkApple
Co žaloba požaduje?

Právě kvůli využití datové sady Books3 nyní autoři žalují Apple a zároveň žádají soud, aby mohla být žaloba podána hromadně. A co přesně autoři po Applu požadují?

V případě výhry autorů musí Apple uhradit zákonem stanovenou částku jako náhradu škody a ihned vymazat jakékoliv jazykové modely umělé inteligence, které Apple pomocí Books3 trénoval.

Tato žaloba byla podána v těchto dnech a dozajista potrvá, než se jí soudy budou výrazněji zabývat a než padne finální rozsudek. Nejde ale o první takový případ a s podobnými problémy se již v minulosti musela vyrovnávat i konkurence Applu.

Zachrání Apple případ společnosti Meta?

Podobných případů se v minulosti již pár odehrálo. Například před pár měsíci byla kvůli porušení autorských práv potrestána společnosti Anthropic. Ta taktéž vyvíjí modely umělé inteligence a v tomto případě soud prohrála, přičemž jako odškodné musela vyplatit 1,5 miliardy dolarů (cca 34,8 miliard korun).

Problém s autorskými právy zasáhl i společnost Meta. Zde ale soud rozhodl ve prospěch amerického giganta s vysvětlení, že využívání knih pro trénování AI není porušování autorských práv a spadá pod takzvané fair use využití.

Jde o takzvané řádné užití, kdy soud v případě Mety poznamenal, že společnost autorská práva neporušila z konkurenčních důvodů, ale za účelem vytvoření nové technologie. Díky tomu ony knihy mohla Meta využít bez zaplacení poplatků za autorská práva.

Zdroj: Reuters

Autor článku

Tomáš Rajnoch - Redaktor

Tomáš se zajímá o technologie všeho druhu. Píše seriály o novinkách z Netflixu a dalších streamovacích služeb. Pracuje v elektrotechnice, ve volném čase rád cestuje a fandí fotbalu.

Komentáře

