Logo Mobilizujeme.cz

Apple analytik tvrdí, že iPhone Fold přinese Touch ID v odemykacím tlačítku

Tomáš Rajnoch
Využití Touch ID u iPadu Air
Využití Touch ID u iPadu Air

Ohebný iPhone Fold nebude mít Face ID, ale vrátí se k Touch ID. Čtečka otisků ovšem nebude pod displejem, což je trochu zklamání.

Touch ID bude, ale otázkou je kde?

O ohebném telefonu od Applu se spekuluje už několik let a za tu dobu se éterem mihlo spoustu zajímavých informací. Jak to ale vypadá, čekání je konečně u konce a bájný iPhone Fold dorazí už příští rok.

A jelikož se toto roky trvající čekání blíží ke konci, začínají se objevovat informace o možné výbavě. Ti nejspolehlivější analytici se shodují, že ohebný iPhone nabídne technologii Touch ID pro rozpoznání otisků prstů.

Ta nahradí Face ID, jež momentálně využívají všechny oficiálně prodávané modely iPhonů. Ohledně Touch ID nicméně panuje neshoda. Někteří tvrdí, že Apple využije čtečku otisků pod displejem. Pravděpodobnější je nicméně nasazení do bočního zamykacího tlačítka.

iPhone Fold | foto: 9to5Mac
iPhone Fold | foto: 9to5Mac

Velké displeje a neviditelný pant

Technologii Touch ID v zamykacím tlačítku na boku zařízení nyní potvrzuje i uznávaný analytik Ming Chi Kuo, jenž dodává i další zajímavé informace. Ty se týkají především displejů.

V rozloženém stavu bude iPhone Fold připomínat Galaxy Z Fold 7 a nabídne 7,8palcový OLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí. Díky moderní technologie pantu má být navíc ohyb displeje téměř neviditelný.

Vnější displej bude taktéž OLED a jeho úhlopříčka se zastaví na 5,5 palcích. Tento zobrazovač dále dle všeho nabídne malý průstřel, do kterého se ukryje přední kamera. Jeden fotoaparát nalezneme i v rozloženém stavu a záda ponesou dva snímače.

Vysoká cena a premiéra na podzim

Poslední odhady analytiků poukazují na to, že Apple je v posledních fázích vývoje a nyní jen dolaďuje detaily. Na doladění má nicméně výrobce z Cupertina ještě dostatek času. Do masové výroby se iPhone Fold dle všeho dostane ve druhé polovině roku 2026, přičemž premiéra je plánována na podzim téhož roku.

Velkou neznámou je ale zatím cena zařízení. Apple se nikdy nebál svá zařízení řádně ohodnotit a iPhone Fold rozhodně nebude levným smartphonem. Aktuální odhady se shodují na částce v rozmezí od 2 000 do 2 500 dolarů (cca 42 až 52 tisíc korun). Kalifornský výrobce bude telefon prodávat v černé a bílé variantě.

Zdroj: Ming Chi Kuo / síť X

Autor článku

Tomáš Rajnoch - Redaktor

Tomáš se zajímá o technologie všeho druhu. Píše seriály o novinkách z Netflixu a dalších streamovacích služeb. Pracuje v elektrotechnice, ve volném čase rád cestuje a fandí fotbalu.

Komentáře

Nejnovější články

Vyprodávají se poslední kusy! Cena bestselleru Xiaomi 14T padla na 8 990 Kč
PR článek

Vyprodávají se poslední kusy! Cena bestselleru Xiaomi 14T padla na 8 990 Kč

Samsung zazdil šanci. Galaxy S26 Edge má mít stále podprůměrnou baterii
Ondřej Koníček

Samsung zazdil šanci. Galaxy S26 Edge má mít stále podprůměrnou baterii

Oneplay uvádí novinky: Oblíbený slovenský seriál, animák pro děti a další (25. díl)
Tomáš Rajnoch

Oneplay uvádí novinky: Oblíbený slovenský seriál, animák pro děti a další (25. díl)

iPhone 17 nebude mít slot na fyzickou SIM kartu. Apple přejde na eSIM
Ondřej Koníček

iPhone 17 nebude mít slot na fyzickou SIM kartu. Apple přejde na eSIM

Netflix a jeho novinky: Druhá část Wednesday, hit od konkurence a další (86. díl)
Tomáš Rajnoch

Netflix a jeho novinky: Druhá část Wednesday, hit od konkurence a další (86. díl)

Fialový pruh na chodníku prý zamezí krádežím telefonů. Jak má tohle zafungovat?
Ondřej Koníček

Fialový pruh na chodníku prý zamezí krádežím telefonů. Jak má tohle zafungovat?

10 placených aplikací, které právě teď stáhnete zdarma (191. díl)
Richard Šimáček

10 placených aplikací, které právě teď stáhnete zdarma (191. díl)

Xiaomi svolává nebezpečné powerbanky. Mohou se přehřívat a hořet
Ondřej Koníček

Xiaomi svolává nebezpečné powerbanky. Mohou se přehřívat a hořet

Disney+ vydává již 36. řadu Simpsonovi, nové díly Vetřelce a další novinky (5. díl)
Tomáš Rajnoch

Disney+ vydává již 36. řadu Simpsonovi, nové díly Vetřelce a další novinky (5. díl)