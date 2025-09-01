Apple analytik tvrdí, že iPhone Fold přinese Touch ID v odemykacím tlačítku

Ohebný iPhone Fold nebude mít Face ID, ale vrátí se k Touch ID. Čtečka otisků ovšem nebude pod displejem, což je trochu zklamání.
Touch ID bude, ale otázkou je kde?
O ohebném telefonu od Applu se spekuluje už několik let a za tu dobu se éterem mihlo spoustu zajímavých informací. Jak to ale vypadá, čekání je konečně u konce a bájný iPhone Fold dorazí už příští rok.
A jelikož se toto roky trvající čekání blíží ke konci, začínají se objevovat informace o možné výbavě. Ti nejspolehlivější analytici se shodují, že ohebný iPhone nabídne technologii Touch ID pro rozpoznání otisků prstů.
Ta nahradí Face ID, jež momentálně využívají všechny oficiálně prodávané modely iPhonů. Ohledně Touch ID nicméně panuje neshoda. Někteří tvrdí, že Apple využije čtečku otisků pod displejem. Pravděpodobnější je nicméně nasazení do bočního zamykacího tlačítka.
Velké displeje a neviditelný pant
Technologii Touch ID v zamykacím tlačítku na boku zařízení nyní potvrzuje i uznávaný analytik Ming Chi Kuo, jenž dodává i další zajímavé informace. Ty se týkají především displejů.
V rozloženém stavu bude iPhone Fold připomínat Galaxy Z Fold 7 a nabídne 7,8palcový OLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí. Díky moderní technologie pantu má být navíc ohyb displeje téměř neviditelný.
Vnější displej bude taktéž OLED a jeho úhlopříčka se zastaví na 5,5 palcích. Tento zobrazovač dále dle všeho nabídne malý průstřel, do kterého se ukryje přední kamera. Jeden fotoaparát nalezneme i v rozloženém stavu a záda ponesou dva snímače.
Vysoká cena a premiéra na podzim
Poslední odhady analytiků poukazují na to, že Apple je v posledních fázích vývoje a nyní jen dolaďuje detaily. Na doladění má nicméně výrobce z Cupertina ještě dostatek času. Do masové výroby se iPhone Fold dle všeho dostane ve druhé polovině roku 2026, přičemž premiéra je plánována na podzim téhož roku.
Velkou neznámou je ale zatím cena zařízení. Apple se nikdy nebál svá zařízení řádně ohodnotit a iPhone Fold rozhodně nebude levným smartphonem. Aktuální odhady se shodují na částce v rozmezí od 2 000 do 2 500 dolarů (cca 42 až 52 tisíc korun). Kalifornský výrobce bude telefon prodávat v černé a bílé variantě.