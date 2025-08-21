Logo Mobilizujeme.cz

Svítilna v telefonech s Androidem bude mnohem použitelnější. Co se změní?

Ondřej Koníček
LED svítilna na telefonu | foto: Unsplash
LED svítilna na telefonu | foto: Unsplash

Nejnovější verze OS Android 16 přidává šikovnou možnost měnit intenzitu LED svítilny skrze ovládací centrum s widgety po vzoru Applu.

Svítilna v novém

Možnost rozsvítit LED diodu na zádech mobilu, která většinou plní funkci přisvícení při fotografování v horších světelných podmínkách, je jednou z nejpraktičtějších funkcí každého telefonu. Opravdu se jedná o prvek využitelný na denní bázi.

Ať už hledáte něco pod gaučem, nebo jste se octli v situaci, kdy potřebujete světlo a žádné není po ruce, LEDka v telefonu vždy pomůže. Vůbec poprvé se objevila možnost trvalého rozsvícení této diody v roce 2003, kdy s ní přišla prastará Nokia 1100.

Svítilna se postupně vyvíjí a v roce 2016 přinesl Apple vítanou novinku v možnosti nastavení jasu svítilny ve třech úrovních. Možnost regulace nabízí také Android, ačkoliv ten s ní přišel až v roce 2022, s Androidem 13. V další verzi tohoto systému by měla být svítilna zase o chlup lepší.

Android 16 a nastavení jasu svítilny | foto: Android Authority
Android 16 a nastavení jasu svítilny | foto: Android Authority

Regulace jasu i přímo v rychlém nastavení

Možnost regulovat jas svítilny tedy Android již zhruba 3 roky nabízí, nicméně ne všichni výrobci to umožňují provádět přímo v panelu s rychlými přepínači. Někteří ano, ale nativně to Android nenabízí a právě to by se mělo s příchodem Androidu 16 změnit.

Tato možnost totiž byla objevena v nové, srpnové verzi Android Canary (2508), kterou Google před pár okamžiky vydal. S touto verzí Androidu 16 se tlačítko pro svítilnu ve stahovací liště s přepínači stalo rozbalitelné a umožňuje přímou regulaci jasu.

Jas je možné měnit plynule v celém rozsahu stupnice a standardně je svítilna nastavena na 50% intenzitu. Rozhodně je dobré mít možnost úpravy jasu nahoru nebo naopak dolů takto hezky po ruce a regulovat intenzitu rovnou s aktivací svítilny.

Kdy se dostane regulace jasu do ostrého provozu?

O této nové funkci se mluvilo již v minulost, takže její příchod není nijak zvlášť překvapující. Je ale otázkou, kdy se dostane do ostrého provozu. Je každopádně pravděpodobné, že si najde cestu do nadcházející bety QPR2 a v prosinci by se mohla objevit v ostrém provozu.

Zdroj: Android Authority

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

