Svítilna v telefonech s Androidem bude mnohem použitelnější. Co se změní?

Nejnovější verze OS Android 16 přidává šikovnou možnost měnit intenzitu LED svítilny skrze ovládací centrum s widgety po vzoru Applu.
Svítilna v novém
Možnost rozsvítit LED diodu na zádech mobilu, která většinou plní funkci přisvícení při fotografování v horších světelných podmínkách, je jednou z nejpraktičtějších funkcí každého telefonu. Opravdu se jedná o prvek využitelný na denní bázi.
Ať už hledáte něco pod gaučem, nebo jste se octli v situaci, kdy potřebujete světlo a žádné není po ruce, LEDka v telefonu vždy pomůže. Vůbec poprvé se objevila možnost trvalého rozsvícení této diody v roce 2003, kdy s ní přišla prastará Nokia 1100.
Svítilna se postupně vyvíjí a v roce 2016 přinesl Apple vítanou novinku v možnosti nastavení jasu svítilny ve třech úrovních. Možnost regulace nabízí také Android, ačkoliv ten s ní přišel až v roce 2022, s Androidem 13. V další verzi tohoto systému by měla být svítilna zase o chlup lepší.
Regulace jasu i přímo v rychlém nastavení
Možnost regulovat jas svítilny tedy Android již zhruba 3 roky nabízí, nicméně ne všichni výrobci to umožňují provádět přímo v panelu s rychlými přepínači. Někteří ano, ale nativně to Android nenabízí a právě to by se mělo s příchodem Androidu 16 změnit.
Tato možnost totiž byla objevena v nové, srpnové verzi Android Canary (2508), kterou Google před pár okamžiky vydal. S touto verzí Androidu 16 se tlačítko pro svítilnu ve stahovací liště s přepínači stalo rozbalitelné a umožňuje přímou regulaci jasu.
Jas je možné měnit plynule v celém rozsahu stupnice a standardně je svítilna nastavena na 50% intenzitu. Rozhodně je dobré mít možnost úpravy jasu nahoru nebo naopak dolů takto hezky po ruce a regulovat intenzitu rovnou s aktivací svítilny.
Kdy se dostane regulace jasu do ostrého provozu?
O této nové funkci se mluvilo již v minulost, takže její příchod není nijak zvlášť překvapující. Je ale otázkou, kdy se dostane do ostrého provozu. Je každopádně pravděpodobné, že si najde cestu do nadcházející bety QPR2 a v prosinci by se mohla objevit v ostrém provozu.