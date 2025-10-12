Logo Mobilizujeme.cz

Alza zlevnila parádní sluchátka s ANC. Stojí jen 594 Kč a jsou i voděodolná

Ondřej Koníček
Kvalitní zvuk, ANC, dlouhá výdrž a nízká cena. Bezdrátová sluchátka AlzaPower Core Pro ANC patří mezi nejlepší volby do 600 Kč.

Výborně vybavená sluchátka za pár korun

Pokud sháníte kvalitní a dobře vybavená sluchátka, ale nechcete za ně dávat majlant, máme pro vás tip. V Alze jsou aktuálně k dispozici v akci sluchátka AlzaPower Core Pro ANC, která se můžou pochlubit výbavou opravdu na úrovni za cenu, která vás rozhodně nezruinuje.

Jedná se klasická špuntová TWS (True Wireless) sluchátka, která mimo výbavu a cenu potěší také elegantním designem. Mají lesklou stopku, zbytek konstrukce je matný a k dispozici jsou v bílém a černém provedení. Součástí balení jsou také tři páry vyměnitelných špuntů.

Ve stopce každého sluchátka se nachází dotyková ploška, která slouží k ovládání a samozřejmostí je také zvýšená odolnost proti vodě. Sluchátka disponují krytím IPX4, takže se nezaleknou ani tréninku, nebo lehkého jarního deštíku.

Výbava a schopnosti

Hlavním prvkem výbavy těchto sluchátek je technologie aktivního potlačení okolního ruchu, tedy ANC. Díky ní si užijete čistší zvuk i rušném prostředí a kvalitní hovory, které mají na starosti hned čtyři integrované mikrofony. ANC nabízí také transparentní režim.

O kvalitní reprodukci zvuku se starají 10mm neodymové měniče s impedancí 32 ohmů a sluchátka ocení také hráči. Disponují totiž režimem s nízkou odezvou, která zaručuje takřka nulovou odezvu při přenosu zvuku. O připojení k telefonu se stará Bluetooth 5.3.

Neschází ani podpora hlavních hlasových asistentů v podobě Siri a Google Assistant. Zmínit musíme také výbornou výdrž na baterii, která se může, v kombinaci s pouzdrem, vyšplhat až na 27 hodin. Sluchátka zvládnou 7 hodin a pouzdro dodá dalších 20 hodin poslechu.

Cena a dostupnost

Sluchátka AlzaPower Core Pro ANC jsou k dispozici výhradně u prodejce Alza a standardně stojí 699 korun. Nyní jsou ale v akci a s promo kódem „ALZADNY15“ vychází jen na 594 Kč, což je výborná nabídka, která určitě stojí za zvážení.

