10 placených aplikací, které právě teď stáhnete zdarma (191. díl)

Co si stáhnout do mobilu? Vyzkoušejte placené aplikace, které jsou teď v akci úplně zdarma. Ale pozor, nabídka je časově omezena.
Aplikace, za které se běžně platí, bývají lepší, než ty, které jsou zdarma. Nicméně i placené aplikace se občas objeví v akci, kdy si je můžete zcela bezplatně stáhnout, protože jejich tvůrci je chtějí zpropagovat a dostat mezi lidi.
Abychom vám usnadnili práci, přinášíme přehledný seznam s těmi aktuálně nejlepšími aplikacemi pro Android a iPhone (iOS). Neváhejte, protože nabídka je časově omezená.
Nejlepší aplikace pro Android, které jsou teď zdarma
Reminder Pro
Máte slabší paměť a často zapomínáte na důležité úkoly? Pak je pro vás tato aplikace skvělým pomocníkem. Umožní vám jednoduše nastavit upozornění na libovolnou činnost, ať už se jedná o jednorázovou povinnost, nebo opakovaný úkol na týdny či měsíce dopředu.
V této svižné akční hře se vžijete do role ninji, který se musí probít přes nekonečné davy protivníků. Na konci každé úrovně vás navíc čeká pořádná výzva v podobě mocného bosse. Hra se pyšní hezkou grafikou, není náročná na výkon telefonu a skvěle funguje i v offline režimu.
Aplikace vhodná pro všechny, kdo chtějí sledovat úroveň hluku ve svém okolí. Sound Meter měří aktuální hladinu decibelů a přehledně ukáže minimální, průměrnou i maximální hodnotu v daném časovém úseku. Snadno tak zjistíte například, jak hlučné jsou vaše domácí spotřebiče.
Chcete mít originální efekt při nabíjení telefonu? Tato aplikace vám během připojení k nabíječce zobrazí hravou animaci bublin. Motiv si můžete plně přizpůsobit podle svých představ a díky úspornému provedení animace téměř nezatěžuje baterii. Bubliny se objeví vždy při nabíjení.
Pokud často koukáte na mobil v noci nebo nad ránem, tato aplikace vám přijde vhod. Dokáže snížit jas displeje pod běžně dostupné minimum, takže obsah je šetrnější pro oči a navíc se tím prodlouží výdrž baterie. Dark Screen Filter lze zapnout ručně, nebo si nastavit automatické spuštění podle denní doby.
Nejlepší aplikace pro iPhone, které jsou teď zdarma
Flowpaper: Drawing & Animation
Flowpaper je kreativní aplikace určená pro tvorbu abstraktních kreseb, které vytvoříte jednoduchým pohybem prstu po displeji. Na obrazovce se tak objevují ladné a organické linie s výrazným vizuálním dojmem. Pokud se vám nechce tvořit vlastní dílo, můžete sáhnout po sadě připravených obrázků k vybarvování.
Tato aplikace najde využití hlavně u studentů medicíny. Díky rozšířené realitě umožňuje do detailu prozkoumat jednotlivé části lidského srdce. Navíc dokáže simulovat různé srdeční vady, takže si snadno představíte, jak se srdce chová při poruchách a co může způsobit jeho nesprávnou činnost.
Pokud vám standardní Fotoaparát nestačí a chcete nad svými snímky získat plnou kontrolu, RCam je ideálním řešením. Aplikace nabízí funkce jako zvýraznění určitých částí fotografie, barevný histogram či manuální nastavení parametrů jako ISO, expozice nebo ostření.
AudioKit FM Player 2 je nástroj vytvořený především pro hudebníky. Jde o kvalitní FM syntezátor inspirovaný ikonickým Yamaha DX7 a dalšími klasickými modely. Aplikace nabízí široký výběr zvuků od elektrického piana až po hluboké basy a je vhodná i pro DJ, protože umožňuje ovládat hudbu v reálném čase.
Legendární hra Hledač min dorazila i na iPhone. Cílem je odhalit všechna bezpečná políčka a přitom se vyhnout těm, pod nimiž se skrývají miny. Hru si můžete přizpůsobit od velikosti hrací plochy až po zvolenou obtížnost. Díky tomu si ji užije každý, ať už hraje poprvé nebo je zkušeným lovcem min.
V tomto vlastním seriálu Mobilizujeme.cz se týden co týden věnujeme zajímavým aplikacím, které jsou standardně placené, teď jsou ale na omezenou dobu zdarma. Redakce negarantuje, že aplikace či hry budou zdarma i další dny po vydání článku.
Richard se od dětství zajímá o technologie – od počítačů a mobilů po vše s chytrými funkcemi. Novinky ze světa technologií jsou pro něj nejen prací, ale i vášní. Ve svých textech spojuje nadšení s přehledem a důrazem na srozumitelnost.
