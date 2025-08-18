10 placených aplikací, které právě teď stáhnete zdarma (189. díl)

Vybrali jsme nejlepší aplikace pro Android a iOS, které jsou běžně placené, ale teď si je po omezenou dobu můžete stáhnout zdarma.
Tipy na užitečné aplikace
Aplikace, za které se běžně platí, bývají lepší, než ty, které jsou zdarma. Nicméně i placené aplikace se občas objeví v akci, kdy si je můžete zcela bezplatně stáhnout, protože jejich tvůrci je chtějí zpropagovat a dostat mezi lidi.
Abychom vám usnadnili práci, přinášíme přehledný seznam s těmi aktuálně nejlepšími aplikacemi pro Android a iOS. Neváhejte, protože nabídka je časově omezená.
Nejlepší aplikace pro Android, které jsou teď zdarma
Stickman Master Premium
Demon Hunter je akční RPG pro mobily, ve kterém se vžijete do role ninji s rozmanitým arzenálem od mečů až po luky. Každý hrdina má vlastní schopnosti a styl boje.
Čeká vás vylepšování výbavy, střety s hordami nepřátel i PvP bitvy. A co je velké plus, hra funguje i bez připojení k internetu, takže si zahrajete i mimo domácí domácí síť.
Anime RPG Neo Monsters si bere inspiraci od Pokémonů. Ve hře lze chytit více než 2000 různých monster a následně je využít v soubojích proti ostatním hráčům nebo umělé inteligenci. Nechybí příběhová kampaň a intuitivní herní mechaniky, takže se hru velmi rychle naučíte.
Nejlepší aplikace pro iPhone, které jsou teď zdarma
Do.List: To Do List Organizer
Organizační aplikace dokážou výrazně usnadnit život, obzvlášť v době, kdy je správné rozvržení času často oříšek. V Do.List si jednoduše zapíšete všechny úkoly, které vás čekají, a u opakovaných činností lze nastavit automatické připomínání. Díky přehlednému a intuitivnímu rozhraní se v aplikaci rychle zorientujete.
ProCamera patří mezi špičkové aplikace pro mobilní fotografii a video. Nabízí focení v RAW formátu, detailní metadata snímků, různé poměry stran i možnost natáčet videa v rozsahu 24–240 fps. Nechybí podpora externího disku či mikrofonu, takže z iPhonu dokáže udělat plnohodnotnou kameru pro tvorbu obsahu.
Majitelé Apple Watch si díky této aplikaci mohou vytvořit vlastní originální ciferníky. Do designu lze přidat oblíbený citát, kalendář, emotikony nebo osobní fotografie, takže si hodinky přizpůsobíte přesně podle svého stylu. Ciferníky si můžete vytvořit jednoduše na iPhonu a zabere to jen pár minut.
Vestavěný iOS kalendář je funkční, ale možnosti přizpůsobení jsou omezené. Tato aplikace to mění, jelikož umožňuje upravit barevné schéma, pozadí i celkový vzhled kalendáře. Výsledkem je
jedinečný design, který zaujme každého hned na první pohled.
V tomto vlastním seriálu Mobilizujeme.cz se týden co týden věnujeme zajímavým aplikacím, které jsou standardně placené, teď jsou ale na omezenou dobu zdarma. Redakce negarantuje, že aplikace či hry budou zdarma i další dny po vydání článku.
Richard se od dětství zajímá o technologie – od počítačů a mobilů po vše s chytrými funkcemi. Novinky ze světa technologií jsou pro něj nejen prací, ale i vášní. Ve svých textech spojuje nadšení s přehledem a důrazem na srozumitelnost.
Richard se od dětství zajímá o technologie – od počítačů a mobilů po vše s chytrými funkcemi. Novinky ze světa technologií jsou pro něj nejen prací, ale i vášní. Ve svých textech spojuje nadšení s přehledem a důrazem na srozumitelnost.