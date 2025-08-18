Logo Mobilizujeme.cz

10 placených aplikací, které právě teď stáhnete zdarma (189. díl)

Richard Šimáček
Smartphone s Androidem, ilustrační | foto: Unsplash

Vybrali jsme nejlepší aplikace pro Android a iOS, které jsou běžně placené, ale teď si je po omezenou dobu můžete stáhnout zdarma.

Tipy na užitečné aplikace

Aplikace, za které se běžně platí, bývají lepší, než ty, které jsou zdarma. Nicméně i placené aplikace se občas objeví v akci, kdy si je můžete zcela bezplatně stáhnout, protože jejich tvůrci je chtějí zpropagovat a dostat mezi lidi.

Abychom vám usnadnili práci, přinášíme přehledný seznam s těmi aktuálně nejlepšími aplikacemi pro Android a iOS. Neváhejte, protože nabídka je časově omezená.

Nejlepší aplikace pro Android, které jsou teď zdarma

Stickman Master Premium

Demon Hunter je akční RPG pro mobily, ve kterém se vžijete do role ninji s rozmanitým arzenálem od mečů až po luky. Každý hrdina má vlastní schopnosti a styl boje.

Čeká vás vylepšování výbavy, střety s hordami nepřátel i PvP bitvy. A co je velké plus, hra funguje i bez připojení k internetu, takže si zahrajete i mimo domácí domácí síť.

Stickman Master Premium
Stickman Master Premium

Diamond – Icon Pack

Jednou z hlavních předností Androidu je možnost přizpůsobení vzhledu a tento balíček ikon je na to ideální. Dokáže kompletně změnit podobu většiny ikon aplikací do elegantního diamantového stylu.

Obsahuje přes 5000 ikon a k tomu 35 tapet, které můžete využít na plochu nebo zamykací obrazovku. Vývojáři balíček pravidelně aktualizují a přidávají nové ikonky i tapety.

Diamond - Icon Pack
Diamond - Icon Pack

Neo Monsters

Anime RPG Neo Monsters si bere inspiraci od Pokémonů. Ve hře lze chytit více než 2000 různých monster a následně je využít v soubojích proti ostatním hráčům nebo umělé inteligenci. Nechybí příběhová kampaň a intuitivní herní mechaniky, takže se hru velmi rychle naučíte.

Neo Monsters
Neo Monsters

Home Workouts No Equipment Pro

Pokud chcete začít cvičit nebo posunout trénink na vyšší úroveň, tahle aplikace vám poslouží jako virtuální trenér. Nabízí 3D ukázky cviků, díky nimž snadno zlepšíte techniku.

Všechny tréninky byly sestaveny odborníky a lze je provádět doma bez vybavení. Součástí je i jídelníček pro kulturisty a grafy sledující váš postup.

Home Workouts No Equipment Pro
Home Workouts No Equipment Pro

Castle Defender Premium

V Castle Defender bude vaším úkolem ubránit hrad před nekonečnými útoky nepřátel. Každá další vlna bude silnější, takže je nutné zvolit chytrou taktiku.

Zbraně i speciální schopnosti lze postupně posilovat, takže hra jen tak neomrzí. Nabízí přes 250 levelů a více než 30 podporujících hrdinů.

Castle Defender Premium
Castle Defender Premium

Nejlepší aplikace pro iPhone, které jsou teď zdarma

Do.List: To Do List Organizer

Organizační aplikace dokážou výrazně usnadnit život, obzvlášť v době, kdy je správné rozvržení času často oříšek. V Do.List si jednoduše zapíšete všechny úkoly, které vás čekají, a u opakovaných činností lze nastavit automatické připomínání. Díky přehlednému a intuitivnímu rozhraní se v aplikaci rychle zorientujete.

Do.List To Do List Organizer
Do.List To Do List Organizer

ProCamera. Professional Camera

ProCamera patří mezi špičkové aplikace pro mobilní fotografii a video. Nabízí focení v RAW formátu, detailní metadata snímků, různé poměry stran i možnost natáčet videa v rozsahu 24–240 fps. Nechybí podpora externího disku či mikrofonu, takže z iPhonu dokáže udělat plnohodnotnou kameru pro tvorbu obsahu.

ProCamera. Professional Camera
ProCamera. Professional Camera

AWC Faces

Majitelé Apple Watch si díky této aplikaci mohou vytvořit vlastní originální ciferníky. Do designu lze přidat oblíbený citát, kalendář, emotikony nebo osobní fotografie, takže si hodinky přizpůsobíte přesně podle svého stylu. Ciferníky si můžete vytvořit jednoduše na iPhonu a zabere to jen pár minut.

AWC Faces
AWC Faces

Calendar Widget – Date Widgets

Vestavěný iOS kalendář je funkční, ale možnosti přizpůsobení jsou omezené. Tato aplikace to mění, jelikož umožňuje upravit barevné schéma, pozadí i celkový vzhled kalendáře. Výsledkem je
jedinečný design, který zaujme každého hned na první pohled.

Calendar Widget - Date Widgets
Calendar Widget - Date Widgets

EvoCreo: Pocket Monster Game

EvoCreo je RPG inspirované Pokémony. Vaším úkolem je chytat monstra, vylepšovat je a posílat do soubojů s dalšími hráči nebo počítačem.

Ve hře na vás čeká 170 různých příšerek a příběhová kampaň, jejíž dokončení zabere zhruba 40 hodin, takže máte minimálně na týden o zábavu postaráno.

EvoCreo Pocket Monster
EvoCreo Pocket Monster

V tomto vlastním seriálu Mobilizujeme.cz se týden co týden věnujeme zajímavým aplikacím, které jsou standardně placené, teď jsou ale na omezenou dobu zdarma. Redakce negarantuje, že aplikace či hry budou zdarma i další dny po vydání článku.

Autor článku

Richard Šimáček - Redaktor

Richard se od dětství zajímá o technologie – od počítačů a mobilů po vše s chytrými funkcemi. Novinky ze světa technologií jsou pro něj nejen prací, ale i vášní. Ve svých textech spojuje nadšení s přehledem a důrazem na srozumitelnost.

