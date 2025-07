10 placených aplikací, které právě teď stáhnete zdarma (183. díl)

Vybrali jsme 10 nejzajímavějších aplikací pro Android a iOS, za které se běžně platí, ale teď jsou po omezenou dobu ke stažení zcela zdarma.

Dáváme tipy na užitečné aplikace

Aplikace, za které se běžně platí, bývají lepší, než ty, které jsou zdarma. Nicméně i placené aplikace se občas objeví v akci, kdy si je můžete zcela bezplatně stáhnout, protože jejich tvůrci je chtějí zpropagovat a dostat mezi lidi.

Abychom vám usnadnili práci, přinášíme na Mobilizujeme.cz přehledný seznam s těmi aktuálně nejlepšími aplikacemi pro Android a iOS. Neváhejte, nabídka je časově omezená!

Nejlepší aplikace pro Android, které jsou teď zdarma

Stickman Master Premium

Demon Hunter je akční mobilní RPG, kde ovládáte ninju s unikátními zbraněmi – od mečů po luky. Každá postava má vlastní styl a schopnosti. Nechybí vylepšování výbavy, boj s nepřáteli i PvP režim. Hru navíc spustíte i offline, což se na cestách rozhodně hodí.

Stickman Master Premium

Defense Zone 3 Ultra HD

Milovníci Tower Defense her by neměli minout Defense Zone 3 Ultra HD. Vaším úkolem je ubránit základnu před stále silnějšími vlnami nepřátel pomocí vylepšitelných obranných věží. Hra zaujme povedenou grafikou s 4K texturami, takže grafika dobře vynikne i na telefonech s vysokým rozlišením.

Defense Zone 3 Ultra HD

QR and Barcode Scanner PRO

Pokud vaše aplikace Fotoaparát v telefonu nepodporuje chytré skenování QR kódů, tahle aplikace se vám bude hodit. Umožní načíst většinu čárových i QR kódů a snadno si vytvoříte vlastní s odkazem na web nebo e-mail. Navíc je appka zcela bez reklam a velmi přehledná.

QR and Barcode Scanner PRO

Resume Builder – CV Template

Dobře zpracovaný a přehledně uspořádaný životopis hraje klíčovou roli při hledání práce. Nemusíte ho ale tvořit úplně od nuly a s touto aplikací to zvládnete snadno. Nabízí různé šablony, do kterých stačí doplnit potřebné údaje. Hotový životopis si pak můžete uložit jako PDF a kdykoliv ho upravit.

Resume Builder - CV Template

Pixel Blade M VIP

Máte rádi pixelovou grafiku ve stylu Minecraftu a zároveň vás baví bojové hry? Pak by vás mohla zaujmout právě tahle akční RPG hra Pixel Blade M VIP. Nabízí nejen retro vizuál, ale i příběhovou linku. V roli hrdiny se budete probíjet skrz nejrůznější dungeony plné nebezpečných nestvůr, které budou postupem času silnější.

Pixel Blade M VIP

Nejlepší aplikace pro iPhone, které jsou teď zdarma

Ncalc – Graphing Calculator 84

Ncalc je chytrá vědecká kalkulačka, která si poradí nejen se složitými rovnicemi a funkcemi, ale umí také generovat grafy. Velkou výhodou je to, že kromě samotného výsledku zobrazí i celý postup výpočtu, což se hodí hlavně tehdy, když se snažíte pochopit složitější matematické úlohy.

Ncalc - Graphing Calculator

Bloom Sort

Bloom Sort je pohodová logická hra, v níž třídíte okvětní lístky květin podle jejich barev. Herní prostor je omezený, takže musíte pečlivě plánovat každý tah. Když se vám podaří spojit šest lístků stejné barvy do jedné květiny, zmizí z hrací plochy a vytvoří místo pro nové. Cílem je nasbírat co nejvíce bodů tím, že spojíte co nejvíce lístků jedné barvy.

Bloom Sort

Anime Craft – AI Art Generator

Tahle aplikace využívá umělou inteligenci k tomu, aby proměnila vaše představy v anime obrázky. Stačí zadat co nejpřesnější popis toho, co chcete na obrázku mít, a během několika vteřin získáte povedený obrázek. Zvládnete tak vytvořit detailní avatar nebo tapetu pro telefon.

Anime Craft - AI Art Generator

Animatix

Animatix je užitečná aplikace, která dokáže přeměnit jakoukoliv fotografii do kresleného stylu. K dispozici máte 24 originálních filtrů, které lze navíc podle potřeby upravovat. Navíc můžete své obrázky sdílet na sociálních sítích jako gify nebo animované snímky, takže je možné upravovat i Live Photo.

Animatix – Photo Animation

Car Drifting Games

Car Drifting Games je závodní hra, která se soustředí především na driftování. Nabízí poměrně realistickou grafiku a autentické chování vozidel, což je u závodních her velmi důležité. Můžete si vybrat z široké škály sportovních aut a závodit nejen proti počítači, ale i proti dalším hráčům.

Car Drifting Games

V tomto vlastním seriálu Mobilizujeme.cz se týden co týden věnujeme zajímavým aplikacím, které jsou standardně placené, teď jsou ale na omezenou dobu zdarma. Redakce negarantuje, že aplikace či hry budou zdarma i další dny po vydání článku.

Zdroj: autorský text / Mobilizujeme.cz