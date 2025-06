10 placených aplikací, které právě teď stáhnete zdarma (182. díl)

Je tu nový díl našeho redakčního výběru 10 nejzajímavějších aplikací pro Android a iOS, za které se běžně platí, ale teď jsou po omezenou dobu zdarma.

Dáváme tipy na užitečné aplikace

Aplikace, za které se běžně platí, bývají lepší, než ty, které jsou zdarma. Nicméně i placené aplikace se občas objeví v akci, kdy si je můžete zcela bezplatně stáhnout, protože jejich tvůrci je chtějí zpropagovat a dostat mezi lidi.

Abychom vám usnadnili práci, přinášíme na Mobilizujeme.cz přehledný seznam s těmi aktuálně nejlepšími aplikacemi pro Android a iOS. Neváhejte, nabídka je časově omezená!

Nejlepší aplikace pro Android, které jsou teď zdarma

Evertale

Evertale je akční RPG s tahovými souboji, kouzelným světem a možností sbírat a trénovat příšerky ve stylu Pokémonů. Hra zaujme anime grafikou a nabízí offline i příběhovou kampaň, ve které nechybí napínavé bitvy. Pokud chcete velkou výzvu, můžete si zabojovat i proti ostatním hráčům.

Evertale

Speed Math – Mini Math Games

Pokud chcete vylepšit své schopnosti v matematice, rozhodně zkuste hru Speed Math – Mini Math Games. Budete řešit různě náročné příklady a mít na to pouze pár sekund, takže budete neustále pod tlakem, což může dopomoci k lepším výsledkům. Procvičit si zde můžete dělení, násobení, binární soustavu či sudá a lichá čísla.

Speed Math – Mini Math Games

Live or Die: Survival Pro

Live or Die: Survival Pro je survival hra se zombie tematikou, kde sbíráte suroviny, stavíte základnu a objevujete herní svět. K dispozici máte široký výběr zbraní a brnění pro efektivní boj s nemrtvými. Nechybí ani propracovaná příběhová kampaň.

Live or Die: Survival Pro

Shortcut Maker – App Shortcuts

Pokud často používáte určité webové stránky nebo opakovaně provádíte konkrétní úkony, může se vám hodit aplikace Shortcut Maker. Umožní vám snadno vytvořit zástupce pro jakoukoli běžnou činnost, ať už jde o otevření webové stránky nebo přechod do konkrétní části Nastavení, která bývají hůře přístupná.

Shortcut Maker – App Shortcuts

Railways – Train Simulator

Řídit železnici rozhodně není jednoduchá práce, a v této hře si to můžete vyzkoušet na vlastní kůži. V Railways – Train Simulator budete spravovat železnice a řídit vlakové soupravy s důrazem na časovou optimalizaci, takže budete řešit, jak nastavit trať, aby se zboží i cestující dostali do finální destinace co nejrychleji.

Railways – Train Simulator

Nejlepší aplikace pro iPhone, které jsou teď zdarma

Alti-meter

Alti-meter je aplikace určená k měření nadmořské výšky. Nejvíce ji ocení ti, kteří často vyrážejí do hor, nebo kdokoliv, kdo chce sledovat, v jaké nejvyšší nadmořské výšce se během roku nacházel. Aplikace nabízí přehledné a snadno ovladatelné rozhraní, navíc můžete na domovskou obrazovku přidat praktický widget pro rychlý přístup.

Alti-meter

Tayasui Watercolor & Painting

Tuto aplikaci ocení především umělci, protože se jedná o jednu z nejlepších aplikací na tvorbu digitálního umění. Appka Tayasui Watercolor & Painting nabízí různé typy štětců a akvarelových efektů, které vám usnadní práci na vašem uměleckém projektu. Aplikace navíc disponuje přehledným a snadno ovladatelným rozhraním.

Tayasui Watercolor & Painting

Stellar Tour – AR Stargazer

Vesmír fascinuje lidi už od nepaměti, ale orientace na noční obloze není jednoduchá a málokdo dokáže pojmenovat, co přesně vidí. Pokud si chcete ve vesmíru lépe udělat pořádek nebo zjistit, které hvězdy svítí nejjasněji, skvělým pomocníkem je aplikace Stellar Tour. Díky rozšířené realitě dokáže přesně ukázat a pojmenovat jakoukoliv hvězdu a zobrazí o ní další informace.

Stellar Tour - AR Stargazer

AudioKit FM Player 2: DX Synth

AudioKit FM Player 2 je moderní FM syntezátor inspirovaný legendárním Yamaha DX7 a dalšími klasickými modely. Nabízí širokou škálu zvuků, například elektrické piano a basové tóny. Tento nástroj je ideální pro hudebníky a DJ, protože umožňuje přesnou kontrolu a rychlé úpravy zvuku v reálném čase.

AudioKit FM Player 2 DX Synth

Old Monterrey

Old Monterrey je dobře zpracovaná pixelová plošinovka v retro stylu. Příběh hry se točí okolo zachrany kozy, která byla unesená mimozemšťany a jejím osvobozením zachráníte mexické městečko Monterrey. Ovládání je snadné a pokud znáte hry Mario tak tento titul má dost podobný gameplay.

Old Monterrey

